Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Constituţiei: „România are nevoie de echilibru, profesionalism şi de decizii ancorate în lege”

08-12-2025 | 16:03
Nicușor Dan
România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi, a transmis luni preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul adresat de Ziua Constituţiei.

Claudia Alionescu

"În această zi, reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept. România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege. Doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi.

Transmit tuturor românilor un mesaj de responsabilitate şi de încredere.

Stabilitatea democratică este o construcţie care se consolidează zi de zi, iar România trebuie să continue în această direcţie, cu luciditate şi cu respect pentru regulile care ne protejează pe toţi", a precizat şeful statului, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului menţionează că Ziua Constituţiei României este "un moment care ne invită să privim cu seriozitate la modul în care funcţionează statul şi la responsabilitatea pe care o avem faţă de regulile care asigură un echilibru în societate".

"Constituţia este referinţa democraţiei noastre şi instrumentul prin care garantăm libertăţile cetăţenilor, separaţia puterilor şi funcţionarea instituţiilor în limite clare şi previzibile. Experienţa ultimelor decenii arată limpede că România progresează atunci când respectă ordinea constituţională şi stagnează atunci când ignoră acest cadru. Pentru ţara noastră, stabilitatea instituţională şi statul de drept nu sunt simple principii, ci condiţii de securitate naţională, de dezvoltare economică şi de încredere publică. Avem nevoie de instituţii care îşi exercită competenţele cu rigoare, de proceduri aplicate uniform şi de o cultură a legalităţii pe care să o împărtăşim cu toţii. Proiectele majore ale României, de la modernizarea administraţiei la întărirea capacităţii de apărare, depind de acest fundament", a mai precizat Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, "respectarea Constituţiei înseamnă nu doar limitarea abuzului de putere, ci şi capacitatea statului de a acţiona eficient, responsabil şi transparent".

"Este baza unui contract public în care fiecare cetăţean ştie că are drepturi protejate şi autorităţi care funcţionează predictibil", a conchis şeful statului în mesajul de Ziua Constituţiei.

Ziua Constituției României este celebrată în fiecare an pe 8 decembrie.

