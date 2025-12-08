Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Stiri Politice
08-12-2025 | 22:01
nicusor dan

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

autor
Stirileprotv

Despre România, preşedintele a spus: ”popor latin, pasiuni mari”, dar dincolo de asta, România a demonstrat maturitate, crede şeful statului, care a adăugat că a început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate.

”În primul rând, vreau să vă mulţumesc pentru ce faceţi pentru România, pentru că sunteţi o carte de vizită foarte importantă pentru noi. Apoi, vreau să vă mulţumesc, în general, pentru că reuşiţi să păstraţi România cu dvs. aici şi în special asociaţiile care încearcă să-i atragă şi pe alţii în întreprinderea asta”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la întâlnirea care are lor la Ambasada României din Franţa şi unde a remarcat că cunoaşte foarte multe dintre persoanele prezente.

”Întrebarea este cum putem să colaborăm mai mult. Evident că este în beneficiul tuturor să o facem”, a mai declarat preşedintele, precizând că ar fi în beneficiul tuturor ca dialogul să fie intensificat, fie că este vorba de teme economice, sociale sau academice.

”Dintotdeauna problema a fost...toată lumea este de bună credinţă, dar cine este interfaţa şi încercăm să facem asta la Administraţia Prezidenţială, astfel încât, în mod structurat şi pentru toţi românii care trăiesc în afara ţării să construim nişte lucruri care să ţină şi care să facă acţiunile noastre mai eficiente”, a afirmat şeful statului.

Citește și
Nicuşor Dan, Parlament
Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop

El a transmis un mesaj şi despre România, aşa cum o vede el: ”Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi a ...în fine...popor latin, pasiuni mari...dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”.

Nicuşor Dan s-a declarat optimist: ”Vreau să vă transmit optimismul meu şi invitaţia de a continua dialogul astfel încât să reuşim să facem multe lucruri împreună”.

Preşedintele Nicuşor Dan face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Sursa: News.ro

Etichete: macron, Franta, nicusor dan, vizita,

Dată publicare: 08-12-2025 22:01

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie
Stiri actuale
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie

200 de zile de mandat ale președintelui Nicușor Dan au fost contabilizate de Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a făcut o analiză în puncte, cu bune și rele.

Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop
Stiri actuale
Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop

Plenul Senatului a respins luni, cu 75 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și patru abțineri, obiecțiile formulate de președintele Nicușor Dan la legea de combatere a xenofobiei, fascismului și legionarismului.

Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Constituţiei: „România are nevoie de echilibru, profesionalism şi de decizii ancorate în lege”
Stiri Politice
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Constituţiei: „România are nevoie de echilibru, profesionalism şi de decizii ancorate în lege”

România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi, a transmis luni preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul adresat de Ziua Constituţiei.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii
Stiri Economice
Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

În două decenii, veniturile românilor, adică tot ce câștigă, dar și ce primesc de la stat, au crescut cu 134%.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28