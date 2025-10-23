Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”

Stiri Politice
23-10-2025 | 11:59
×
Codul embed a fost copiat

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

autor
Cristian Matei

Este vorba despre declarația generalul Fabien Mandon, care a spus că Franța trebuie să se pregătească de o confruntare armată cu Rusia în următorii 3-4 ani.

Franța urmează astfel calea Germaniei, care a anunțat că un conflict cu Moscova ar putea izbucni până în anul 2029.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii români cum se pregătește România pentru un astfel de scenariu, în condițiile în care președintele Dan va anunța în perioada următoare și strategia națională de apărare a țării.

Șeful statului spune că oamenii trebuie să ”stea calmi”, ”pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia - fără să explice la cine se referă în ceea ce privește puterea economică, dacă este vorba despre Uniunea Europeană sau ... România.

Citește și
gheorghita vlad
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Jurnalist: Domnule președinte, o ultimă întrebare pe Federația Rusă. Noul șef al statului major al Apărării francez a spus că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia. Dumneavoastră pregătiți noua strategie națională de apărare a țării. Cum ne pregătim pentru acest scenariu?

Președintele Nicușor Dan: Haideți că revenim diseară în detaliu la chestiunea asta. Nu e ... nu e o noutate asta, da, noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim pentru ... trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”.

Declarația șefului statului vine la o zi după ce Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina, nu are militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict.

Recent, președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și că acesta va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Armata germană se pregătește să trateze circa 1.000 de soldați răniți zilnic într-un posibil război NATO-Rusia

Armatele europene, inclusiv serviciile lor medicale, şi-au intensificat pregătirile pentru un potenţial conflict cu Rusia în urma invaziei în Ucraina.

Germania îşi adaptează constant pregătirea medicală militară ţinând cont şi de învăţămintele trase în urma războiului aflat în desfăşurare în Ucraina.

Potrivit medicului-şef german Ralf Hoffmann, numărul soldaţilor răniţi într-un potenţial conflict de acest fel va depinde de intensitatea luptelor şi de unităţile militare implicate.

"În mod realist, vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldaţi răniţi pe zi", a declarat el pentru Reuters într-un interviu.
 

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, razboi, nicusor dan,

Dată publicare: 23-10-2025 11:27

Articol recomandat de sport.ro
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Citește și...
Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie
Stiri externe
Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie

Două rafinării europene, la Ploieşti și Százhalombatta (Ungaria), au fost afectate de explozii pe 20 octombrie. Le Figaro subliniază că ambele au legături directe sau indirecte cu Rusia.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina
Stiri externe
ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în Polonia și România, folosind forțe speciale și drone.

Recomandări
Ce ar fi cauzat scurgerea de gaz care a dus la explozia din Rahova. Prima ipoteză, după săpăturile făcute lângă bloc
Stiri actuale
Ce ar fi cauzat scurgerea de gaz care a dus la explozia din Rahova. Prima ipoteză, după săpăturile făcute lângă bloc

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova. Un scurt circuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze, situată în exteriorul blocului distrus.

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28