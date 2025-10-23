Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Este vorba despre declarația generalul Fabien Mandon, care a spus că Franța trebuie să se pregătească de o confruntare armată cu Rusia în următorii 3-4 ani.

Franța urmează astfel calea Germaniei, care a anunțat că un conflict cu Moscova ar putea izbucni până în anul 2029.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii români cum se pregătește România pentru un astfel de scenariu, în condițiile în care președintele Dan va anunța în perioada următoare și strategia națională de apărare a țării.

Șeful statului spune că oamenii trebuie să ”stea calmi”, ”pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia” - fără să explice la cine se referă în ceea ce privește puterea economică, dacă este vorba despre Uniunea Europeană sau ... România.

Jurnalist: Domnule președinte, o ultimă întrebare pe Federația Rusă. Noul șef al statului major al Apărării francez a spus că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia. Dumneavoastră pregătiți noua strategie națională de apărare a țării. Cum ne pregătim pentru acest scenariu?

Președintele Nicușor Dan: ”Haideți că revenim diseară în detaliu la chestiunea asta. Nu e ... nu e o noutate asta, da, noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim pentru ... trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”.

Declarația șefului statului vine la o zi după ce Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina, nu are militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict.

Recent, președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și că acesta va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Armata germană se pregătește să trateze circa 1.000 de soldați răniți zilnic într-un posibil război NATO-Rusia

Armatele europene, inclusiv serviciile lor medicale, şi-au intensificat pregătirile pentru un potenţial conflict cu Rusia în urma invaziei în Ucraina.

Germania îşi adaptează constant pregătirea medicală militară ţinând cont şi de învăţămintele trase în urma războiului aflat în desfăşurare în Ucraina.

Potrivit medicului-şef german Ralf Hoffmann, numărul soldaţilor răniţi într-un potenţial conflict de acest fel va depinde de intensitatea luptelor şi de unităţile militare implicate.

"În mod realist, vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldaţi răniţi pe zi", a declarat el pentru Reuters într-un interviu.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













