Cristiano Ronaldo și Georgina și-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată. Cât i-a costat refugiul exclusivist

Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.

Aceste vile fac parte din complexul „The Red Sea Residences”, proiectat de arhitectul britanic Norman Foster, situat pe insulele din largul coastelor saudite. Este un loc izolat, accesibil doar cu barca sau cu hidroavionul privat.

???? JUST IN : Cristiano Ronaldo dan pasangannya, Georgina Rodríguez, baru saja membeli dua vila ultra-mewah di Nujuma, salah satu kawasan resor di Kepulauan Laut Merah yang merupakan bagian dari proyek pariwisata teranyar Arab Saudi. Vila tersebut menawarkan privasi ketat,… pic.twitter.com/EQ9nA3MaLm — Extra Time Indonesia (@idextratime) December 25, 2025

„Marea Roșie este un loc cu adevărat extraordinar. Încă de la prima noastră vizită, Georgina și cu mine am simțit o legătură profundă cu insula și frumusețea ei naturală; este un loc în care te simți în pace. Acum că avem o casă aici, putem să ne bucurăm de momente prețioase în familie, în intimitate și liniște”, a declarat jucătorul de la Al Nassr, citat de Saudi Gazette.

