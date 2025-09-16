Nicuşor Dan, despre o vizită în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre securitate şi economie.

”Am avut o conversaţie telefonică cu domnul Trump, imediat după ce am fost învestit. În acea conversaţie telefonică, domnia sa m-a invitat în SUA într-o vizită oficială. Această vizită oficială va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la un post TV.

Temele principale ale vizitei: securitatea și economia

Şeful statului a mai precizat că în cadrul vizitei va aborda două teme: securitatea şi economia.

”Mai important decât să existe o vizită este conţinutul acestei vizite. România are, în momentul acesta două obiective mari care ţin de relaţia cu SUA. Unul este securitatea, celălalt este economia. În momentul în are vizita asta va avea loc, vreau să fiţi siguri că România se va duce cu toate propunerile care ţin de securitate, inclusiv de colaborare militară, inclusiv de militarii ameriani prezenţi în România. Dar mai ales cu propuneri concrete de colaborare economică”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai subliniat că îşi propune să vină cu rezultate concrete în urma acestei vizite.

”Ce îmi doresc de la această vizită este să consolidăm schimburile comerciale şi prezenţa firmelor americane în România şi prezenţa şi dezvoltarea firmelor româneşti în SUA. După cum ştiţi, avem nişte firme de IT are sunt de mare succes acolo. Şi dacă discutăm de economic, avem o componentă de energie, avem o componentă de resurse minerale, de IT de AI. În momentul în care va avea loc vizita, toate aceste lucrru vor fi discutate astfel încât să rezulte ceva concret din ea”, a adăugat Nicuşor Dan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













