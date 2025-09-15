Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE

Stiri Politice
15-09-2025 | 21:38
Marius Lazurca
Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

autor
Lorena Mihăilă

Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurca a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria. 

Nicuşor Dan a declarat că va face propunerea pentru numirea unor noi şefi de servicii secrete din România abia în momentul în care va avea susţinerea Parlamentului.

„Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a precizat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele. El mai spunea că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcţii.

Citește și
Sorin Grindeanu
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, spunea Nicuşor Dan.

CTP a zis în august că a verificat o informație pe care a primit-o despre Marius Lazurcă, despre care unele surse politice spun că ar putea fi numit la conducerea SIE, și a aflat că acesta a fost decorat ”cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, ambasador, sie,

Dată publicare: 15-09-2025 21:38

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului
Stiri Politice
Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului

Executivul vrea să renunțe la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care a fost pusă în practică în ultimii doi ani. Decizia ar fi fost luată de comun acord în coaliția de guvernare, dar PSD vrea să o mențină.

Traian Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona
Stiri Politice
Traian Băsescu, despre ironia Ambasadei Rusiei în cazul dronei: Mă tem că-şi are baza în modul nostru de a acţiona

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, luni, în legătură cu reacţia ironică a Ambasadei Rusiei în cazul dronei intrate în spaţiul aerian românesc, că se teme că îşi are baza în modul de a acţiona al autorităţilor române.

Recomandări
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației
Stiri actuale
Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației

România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Septembrie 2025

48:40

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28