Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurca a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria.

Nicuşor Dan a declarat că va face propunerea pentru numirea unor noi şefi de servicii secrete din România abia în momentul în care va avea susţinerea Parlamentului.

„Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a precizat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele. El mai spunea că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcţii.

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, spunea Nicuşor Dan.

CTP a zis în august că a verificat o informație pe care a primit-o despre Marius Lazurcă, despre care unele surse politice spun că ar putea fi numit la conducerea SIE, și a aflat că acesta a fost decorat ”cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













