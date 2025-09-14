CNA vrea ca educația media să fie studiată în școală: Azi, ”ești ori-ori”. ”Este o chestiune de siguranță națională”

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională.

Vicepreședintele CNA a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile.

Jucan s-a întrebat cum un tânăr care nu a trăit în comunism poate fi nostalgic după perioada de dinainte de 1989.

”Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste”, a explicat el.

Valentin Jucan a fost întrebat, duminică, la Digi 24, cum ar descrie societatea românească în faţa acestui război hibrid al Rusiei.

”Suntem vulnerabili. Cât de vulnerabili suntem în faţa războiului informaţional pe care şi preşedintele României l-a numit ca atare? Mi-e teamă că dacă anul viitor am avea din nou alegeri cred că rezultatul ar fi cam acelaşi. Şi asta nu din cauză că autorităţile nu dau jos suficient de mult conţinut, ci probabil din cauză că nu avem cum să facem educaţie media într-un an, educaţie pe care nu am făcut-o în 30 de ani, nu au cum instituţiile să recupereze încredere într-un an cât nu au câştigat în 30 de ani”, a afirmat vicepreşedintele CNA.

El a afirmat că educaţia media trebuie să reprezinte o chestiune de siguranţă naţională.

”Atmosfera din societate este una care nu îmi dau seama când va exploda în sensul de clocot al ideilor şi de renunţare a oricărui dialog civilizat. Eşti ori-ori. Ori al lui, ori al celuilalt. Trebuie să recunosc că acest element la care se adaugă copiii pe care îi vedem abandonaţi în faţa ecranelor cu un comportament total în zona anxietăţii, în zona lipsei şi a pierderii de identitate, în zona abandonului complet în faţa unei tehnologii pe care nu o conştientizează. Faptul că ştiu tehnicalităţi nu înseamnă că o conştientizează. Aceşti tineri care urmează să voteze peste patru, cinci, opt ani sau cărora trebuie să le predăm viitorul acestei ţări sunt un risc sau sunt într-un risc extrem de pregnant. Este o chestiune de siguranţă naţională educaţia media. Noi pregătim o solicitare către preşedinte de a introduce în strategia privind securitatea naţională educaţia media”, a explicat Valentin Jucan.

El a adăugat că educaţia media nu trebuie să însemne o materie în plus pentru elevi, ci trebuie inserată în toate materiile.

”Vom solicita Administraţiei Prezidenţiale să dedice un capitol foarte clar educaţiei media. Şi educaţia media nu înseamnă neapărat o materie în plus, nu susţinem acest lucru. Educaţia media trebuie inserată în toate materiile. Şi am să dau un exemplu: istoria. Cum se poate ca un tânăr care nu a trăit în comunism să fie nostalgic după comunism? Evident că nu trăieşte un sentiment real de nostalgie, dar el se manifestă şi propagă în jurul său această iluzie a unor vremuri demult apuse, Epoca de Aur, în care se trăia mult mai bine”, a afirmat vicepreşedintele CNA.

Tinerii au cuiburi online în care promovează comunismul și fascismul

El a precizat că sunt grupuri online de tineri care promovează idei comuniste şi fasciste.

”Este o întrebare la care sociologii, profesorii, psihologii ar trebui să vină şi să ofere un răspuns chiar public fiindcă acest comportament noi îl vedem şi în online pentru că primim sesizări primim sesizări privind promovarea regimului comunist. Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste. Ei fiind reali, nu discutăm de boţi sau un comportament neautentic. Discutăm despre tineri români care s-au organizat în aceste aşa-zise cluburi de discuţii, dar care promovează în online inclusiv prin intermediul luărilor de poziţie şi conţinutului creat regimul comunist”, a mai declarat Valentin Jucan.

