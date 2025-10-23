Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO.

Nicuşor Dan a precizat, de asemenea, că este important să se găsească un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai redus.

”Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Discutăm despre securitatea Europei, proiectele în domeniul apărării, zidul de drone, sancţiunile împotriva Rusiei, dar şi pe teme sociale şi economice. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO”, transmite preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

”Totodată, încercăm să găsim un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai redus”, adaugă şeful statului.

Nicuşor Dan menţionează că o altă temă importantă pe agendă care se discută pentru prima dată la Consiliu este cea legată de accesul la locuinţe.

”Comisia Europeană va pregăti până la sfârşitul anului un plan de acţiune care să facă mai facil accesul la locuinţe”, anunţă preşedintele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













