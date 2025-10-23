Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO

23-10-2025 | 16:07
Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO.

Mihaela Ivăncică

Nicuşor Dan a precizat, de asemenea, că este important să se găsească un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai redus.

”Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Discutăm despre securitatea Europei, proiectele în domeniul apărării, zidul de drone, sancţiunile împotriva Rusiei, dar şi pe teme sociale şi economice. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO”, transmite preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

”Totodată, încercăm să găsim un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai redus”, adaugă şeful statului.

Nicuşor Dan menţionează că o altă temă importantă pe agendă care se discută pentru prima dată la Consiliu este cea legată de accesul la locuinţe.

”Comisia Europeană va pregăti până la sfârşitul anului un plan de acţiune care să facă mai facil accesul la locuinţe”, anunţă preşedintele.

Sursa: News.ro

Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Liderii europeni se strâng pentru a discuta, printre altele, despre situaţia din Ucraina și Orientul Mjlociu.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului Florentina Ioniţă-Radu, subliniind că o Armată puternică înseamnă integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel.

Neîncrederea românilor în clasa politică vine după o perioadă îndelungată de timp în care au oamenii au văzut cum politicienii intrau în viața politică doar pentru interesele lor personale, a declarat Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament, să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate. 

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Premierul Ilie Bolojan a făcut joi precizări referitoare la parcursul său educațional, după ce au apărut informații în spațiul public legate de studiile sale.

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

