Nicuşor Dan: Până acum, România s-a alăturat pachetelor de sancţiuni împotriva Rusiei. Vom face la fel

România a acţionat solidar cu ţările din UE în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

"Până în acest moment, România a acţionat solidar cu ţările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancţiuni şi cred că în perioada imediat următoare vom face la fel. Tot timpul când discuţi de sancţiuni, discuţi şi de efectele colaterale pe care aceste sancţiuni le au pe părţi din industria ta sau industria parteneră", a explicat preşedintele, într-o conferinţă de presă.

Ţările UE au adoptat oficial, joi, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina, care include o interdicţie asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia. Ţările UE au aprobat pachetul, după ce Slovacia a renunţat să se mai opună.

Noile sancţiuni, pe care UE le-a aprobat în unanimitate chiar înainte ca liderii europeni să participe la Consiliul European de la Bruxelles, includ o interdicţie progresivă a importurilor de GNL, începând din aprilie pentru contractele pe termen scurt şi începând cu 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung, au relatat surse diplomatice, citate de EFE.

De asemenea, UE a decis să restricţioneze mişcarea diplomaţilor ruşi între ţările UE şi a pedepsit 45 de noi companii care ajută Rusia să se sustragă sancţiunilor, inclusiv 12 din China, trei din India şi două din Thailanda.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













