Nicușor Dan a intervenit în scandalul din Coaliție: „Tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe”

Preşedintele Nicuşor Dan crede că declaraţiile liderilor politici care formează coaliţia au mers ”mult prea departe” în ultima perioadă şi le cere ”să se comporte instituţional şi în acord cu aşteptările românilor”.

Aprecierile vin după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj social-democraţilor în care a afirmat: ”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni”. Replica premierului a fost: ”Nu voi fi niciodată de acord să fac înţelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri”.

”Eu cred că tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe”, a afirmat preşedintele, la Bruxelles.

El crede că problema trebuie rezolvată – respeciv găsită o soluţie pentru pensiile magistraţilor care să fie constituţională.

”Hai să rezolvăm pasul unu şi după aceea să vedem eventuale dezvoltări ulterioare. Deci în momentul acesta, aşa cum am spus mai devreme, există o injustiţie socială. Există o aşteptare socială pe reforma pensiilor magistraţilor şi în mod responsabil fiecare dintre partidele din coaliţie trebuie să contribuie la rezolvarea acestei probleme ca să vină în întâmpinarea unei aşteptări pe care societatea o are. Şi în cadrul general, e bine ca toţi actorii politici care fac parte din această coaliţie să se comporte instituţional şi în acord cu aşteptările românilor, pentru că aşteptările românilor este să scoată ţara din această criză bugetară şi să construiască o economie care să aducă prosperitate pentru români. Aşa e foarte simplu să vii cu declaraţii unul împotriva celuilalt”, a mai declarat preşedintele.

Potrivit acestuia, ”să construieşti ceva, e puţin mai puţin mai greu”.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns criticilor liderului PSD, Sorin Grindeanu, folosind aceeaşi parabolă.

”Nu voi fi niciodată de acord să fac înţelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri”, spune Bolojan, după ce Grindeanu a susţinut că PSD trebuie să demonstreze că poate guverna ”şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată”.

