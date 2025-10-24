Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Stiri actuale
24-10-2025 | 15:48
nicusor dan
Inquam/Mălina Norocea

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

autor
Ioana Andreescu

Șeful statului va participa la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă.

După ce a coborât din maşină, la intrarea în clădirea Teatrului Naţional, Nicuşor Dan a fost întâmpinat de zeci de protestatari, aceştia strigând ”Ruşine”, ”Trădătorule” şi ”Pleacă în Ucraina”.

Un bărbat a strigat către şeful statului ”Eşti cel mai slab preşedinte”.

Citește și
spital
Legea sănătății, promulgată de președinte. Servicii spitalicești decontate integral pentru pacienții cu boli grave

Nicuşor Dan i-a salutat cu mâna pe protestatari, apoi a intrat în clădirea Teatrului Naţional.

Preşedintele Nicuşor Dan a sosit vineri la Iaşi, direct de la Bruxelles. El va participa la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi va vizita ”Antibiotice Iaşi.

De asemenea, va avea întâlniri cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaş, cu ioamenii de afaceri, cu primarul şi cu preşedintele CJ.

De la Iaşi, va participa în sistem videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”., a statelor care vor să ajute Ucraina.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: News.ro

Etichete: iași, nicusor dan, huiduieli,

Dată publicare: 24-10-2025 15:48

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Nicușor Dan a intervenit în scandalul din Coaliție: „Tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe”
Stiri Politice
Nicușor Dan a intervenit în scandalul din Coaliție: „Tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe”

Preşedintele Nicuşor Dan crede că declaraţiile liderilor politici care formează coaliţia au mers ”mult prea departe” în ultima perioadă şi le cere ”să se comporte instituţional şi în acord cu aşteptările românilor”.

Legea sănătății, promulgată de președinte. Servicii spitalicești decontate integral pentru pacienții cu boli grave
Stiri Sanatate
Legea sănătății, promulgată de președinte. Servicii spitalicești decontate integral pentru pacienții cu boli grave

Președintele Nicușor Dan anunță că săptămâna aceasta a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme importante în domeniul sănătății, parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO.

Recomandări
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele
Stiri actuale
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele

După explozia de la blocul din Rahova a crescut numărul apelurilor la 112 privind scurgeri de gaz în imobile din București, spune prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28