„NATO şi-a consolidat deja postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capacităţi de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, în special pentru a sprijini activităţile de supraveghere, recunoaştere şi investigaţie”, a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe platforma de socializare X, potrivit Agerpres.

„Vom continua să fim uniţi şi să ne asigurăm că suntem pregătiţi şi capabili să răspundem oricărei ameninţări”, a subliniat ea, precizând că ambasadorii la NATO s-au reunit marţi în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră.