Șapte marinari sunt dați dispăruți, alți 5 au reușit să se salveze și au spus că nava lor a fost lovită de trei drone, după care a luat foc.

Miercuri seara, după ora 20, nava Yara J a raportat o explozie la castelul navei, în apele teritoriale ale României. Venea din Turcia și trebuia să ajungă la Ismail. La 8 mile marine - adică 15 km distanță de Sulina - comandantul a cerut ajutor.

Echipajul - format din 10 indieni, 6 sirieni și un comandant irakian - a reușit să stingă incendiul. Nimeni nu a fost rănit.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România (SLN): „Este pentru prima dată când o navă este atacată în apele teritoriale românești. Ceea ce se întâmplă e foarte grav și cred că ar trebui ca autoritățile din România să se gândească foarte bine la zonele de acces. Este o criză a Mării Negre în momentul acesta și suntem foarte aproape de a declara această zonă o zonă cu risc înalt, ceea ce este practic o catastrofă pentru toate țările riverane”.

Cu puțin înainte de incendiul de pe navă, mai multe drone aeriene au fost detectate în largul Mării Negre, în apropiere de Sulina. Două au pătruns în spațiul aerian românesc. Cu una contactul radar s-a pierdut, iar a doua a părăsit ulterior spațiul românesc.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Este un incident de o gravitate foarte mare, ca orice incident care presupune intrarea unei drone în spațiul aerian românesc. Urmează să descărcăm toate datele de pe radare și nava să ajungă în port pentru a vedea și inspecta nava”.

Dimineața, după nici 12 ore, un alt apel de ajutor a venit din partea unei alte nave: „tancul chimic Wine Trader, cu destinația Republica Moldova, a fost atacat cu drone în afara apelor noastre teritoriale” - a confirmat într-o postare pe Facebook ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. S-a întâmplat la 13 mile marine distanță de Sulina, adică 24 de km. Grav este că de această dată din cei 12 marinari aflați la bord doar 5 s-au putut salva. Restul sunt căutați.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt Autoritatea Navală Română: „Operațiunea nu este una simplă pentru că vântul ne face probleme. Valurile sunt foarte mari. Salvatorii sunt la fața locului și sunt în zonă pentru a vedea dacă sunt oameni la apă sau poate au rămas prinși în castelul navei”.

Corespondent Știrile ProTV: „Cei cinci marinari salvați de pe navă sunt aduși chiar în aceste momente cu ambulanțele la Spitalul Județean din Constanța. Aceștia vor fi supuși unor investigații medicale, în urma cărora medicii vor stabili dacă au suferit răni și dacă este necesară internarea lor”.

Marinarii salvați spun că nava lor a fost lovită de trei drone.

De la începutul verii și până acum, peste 35 de marinari au murit ori sunt dați dispăruți, în urma atacurilor cu drone din largul Mării Negre.