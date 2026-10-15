Doar cinci marinari s-au salvat. Între timp, petrolierul Yara J, care ar fi fost atacat miercuri seară de drone aeriene, este în drum spre portul Constanța.

Nava „Wine Trader” a transmis, joi dimineață, în jurul orei 7:00, un semnal de ajutor și a anunțat că are un incendiu la bord. Se afla la 13 mile sud-est de Sulina. La bord erau 12 marinari. Câțiva au reușit să părăsească nava cu bărcile de salvare. Pe mare este furtună, iar valurile ating 4 metri înălțime.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt ANR: „Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare SAR «Apollo», aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă.”

Ministerul de Interne a trimis suplimentar echipaje ale Poliției de Frontieră, două bărci ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și două elicoptere Black Hawk, dotate cu sistem de troliere pentru recuperarea victimelor din apă. Unul dintre ele are la bord și o echipă medicală.

Salvatorii, mobilizați în condiții dificile

Este o intervenție dificilă, în largul Mării Negre, la 13 mile marine depărtare de Sulina. Imediat după ce comandantul a cerut ajutor, din portul Constanța a plecat nava de salvare SAR Apollo.

Pentru că marea este furtunoasă și sunt valuri de 4-5 metri înălțime, salvatorii au cerut sprijin. Așa că alte două nave de la Garda de Coastă și una de la Agenția de Salvare a Vieții Omenești au plecat și ele spre locul în care se află nava. Elicopterele de la Inspectoratul General de Aviație, trimise de dimineață, survolează zona.

Și, pentru prima dată, nava Fifi, intrată în serviciul operativ în luna august a acestui an, cea mai modernă navă de stingere a incendiilor, a plecat din portul Mangalia și se îndreaptă spre locul unde se află nava. Până acum, autoritățile au transmis că 4 marinari au reușit să se salveze, dar alți opt sunt dați dispăruți.

Petrolierul care a cerut ajutor joi dimineață plecase din Tunisia pe 5 octombrie și trebuia să ajungă în portul Sulina. Nu se știe deocamdată de la ce a pornit incendiul.

Tot joi dimineață, la 8:37, a fost transmisă o alertă extremă în județul Brăila. Locuitorii au fost anunțați de o posibilă incursiune de drone și au fost sfătuiți să se adăpostească. Alerta a încetat la ora 10:27.

Un alt petrolier, posibil atacat de o dronă

Incidentul vine la mai puțin de 12 ore de când o altă navă a cerut ajutor după ce o dronă ar fi lovit-o la aproximativ opt mile marine est de Sulina. E vorba de petrolierul Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore.

Miercuri seară, la ora 20:20, căpitanul a cerut ajutor autorităților române.

Corespondent Știrile PRO TV: „Până să ajungă nava de salvare la vapor, marinarii au reușit să stingă incendiul, iar petrolierul și-a continuat drumul spre Portul Constanța.”

Vasul avea ca destinație portul Ismail, însă căpitanul a deviat traseul către un port românesc după incident. Echipajul este format din 10 indieni, 6 sirieni, iar comandantul este irakian. Niciun marinar nu a fost rănit.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România: „Este pentru prima dată când o navă este atacată în apele teritoriale românești. Ceea ce se întâmplă e foarte grav și cred că ar trebui ca autoritățile din România să se gândească foarte bine la zonele de acces. Este o criză a Mării Negre în momentul acesta și suntem foarte aproape de a declara această zonă o zonă cu risc înalt, ceea ce este practic o catastrofă pentru toate țările riverane.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cu aproximativ jumătate de oră înainte ca nava să fie atacată, radarele MApN au detectat mai multe ținte aeriene în largul Mării Negre, în apropiere de Sulina. Două dintre acestea au pătruns în spațiul aerian românesc. Ulterior, contactul radar cu una dintre ținte s-a pierdut deasupra Mării Negre, în timp ce cealaltă a părăsit spațiul aerian național.”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Este un incident de o gravitate foarte mare, ca orice incident care presupune intrarea unei drone în spațiul aerian românesc. Urmează să descărcăm toate datele de pe radare și nava să ajungă în Port pentru a vedea și inspecta nava.”

Cu doar o zi înainte, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei. Premierul Rumen Radev, într-o schimbare radicală de atitudine, a acuzat Rusia că se află în spatele loviturilor cu drone asupra unor nave în Marea Neagră.

Rumen Radev, prim-ministru al Bulgariei: „Iată ce i-am spus ambasadoarei Rusiei Mitrofanova: «Nu are sens ca Ucraina să-și atace propriile nave și echipaje, mai ales când rezultatul acestor atacuri este în beneficiul Rusiei. Așa că logica ne îndreaptă în cealaltă direcție.»”

Premierul Radev s-a opus mereu acordării de sprijin militar Ucrainei, considerând că astfel războiul va ocoli Bulgaria.