Preşedintele a fost însoţit şi de Dacian Cioloş, consilier prezidenţial şi candidat la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, candidatura României aflându-se de asemenea pe agenda discuţiilor.

Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe X, că a avut o discuţie excelentă cu preşedintele Emmanuel Macron, Parteneriatul strategic dintre România şi Franţa rămânând un pilon al securităţii comune.

„I-am transmis profunda îngrijorare a României faţă de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră şi, în acest context, am apreciat solidaritatea şi sprijinul exprimate de Franţa pentru siguranţa navigaţiei în regiune”, anunţă preşedintele.

De asemenea, el precizează că au continuat discuţiile privind candidatura României la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat vineri seară că România a solicitat sprijinul aliaţilor europeni după atacurile recente cu drone la Marea Neagră şi că Franţa s-a oferit deja să ajute cu diverse echipamente.

Nicuşor Dan a declarat, vineri seară, după reuniunea Consiliului European, că au existat discuţii cu partenerii europeni despre evenimentele recente din Marea Neagră şi a precizat că România a cerut ajutorul aliaţilor pentru echipamente.