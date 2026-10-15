Specialiștii avertizează că riscurile din zonă pot duce la creșterea costurilor de asigurare și transport cu efecte asupra prețurilor. Prin portul Constanța, trec milioane de tone de produse - nu doar pentru noi, ci și pentru Bulgaria, Serbia și Ucraina.

Incidentele de securitate din Marea Neagră, din ultima vreme, care cresc riscul pentru navigația comercială, vor avea efecte în timp și vor duce la creșterea costurile de transport, spun specialiștii.

Alexandru Sîntu, directorul unei firme de transport maritim: „Situația nu e deloc plăcută pentru transportatori. Transportatorii și armatorii se vor gândi de două ori înainte să facă un voiaj către porturile din Marea Neagră și asta automat se reflectă în prețul produsului final”.

Cezar Gheorghe, analist de piețe agricole: „Poate conduce la costul asigurării de război care se poate aplica pentru zona de coastă a României. Noi până acum eram sub o umbrelă de siguranță, pentru că nu au avut astfel de evenimente. Dacă se va lovi în zona portului Constanța, atunci avem o problemă foarte mare și gravă”.

Analiștii spun că România a început sezonul de export cu volume mari de cereale și semințe oleaginoase.

Corespondent Știrile ProTV: „Au fost expediate pe calea apei aproximativ 4,5 milioane de tone de grâu, adică jumătate din volumul estimat pentru întregul sezon de export. Alte 2 milioane de tone de orz și 1,8 milioane de tone de rapiță au plecat deja. În total, prin portul Constanța au fost tranzitate peste 9,5 milioane de tone de marfă de la începutul sezonului agricol. Prin portul nostru însă sunt transportate mărfuri și dinspre sau către Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina, așadar eventualele efectele negative se pot răsfrânge la nivel regional”.

În primele nouă luni din acest an, pe canalele navigabile din România au trecut 10,7 milioane de tone de marfă, aproape jumătate fiind produse agricole. Volumul este ușor mai mic decât anul trecut, potrivit datelor autorităților din transporturi.

La noi, mai spun specialiștii din agricultură, chiar dacă terminalele din Constanța funcționează în mod normal, probleme apar și în interiorul țării, unde transportul feroviar este afectat de blocaje dese și de numărul insuficient de locomotive.