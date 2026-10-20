România a cerut consultări cu aliații, iar șefa diplomației europene a avertizat asupra unei escaladări periculoase și inacceptabile, care impune măsuri imediate de protecție. În acest context, președintele Nicușor Dan a convocat joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Europarlamentarii propun ca Uniunea Europeană să ia în calcul o operațiune navală în Marea Neagră, pentru a proteja transportul maritim de atacurile cu drone. Ei solicită și întărirea capacităților antidronă în Marea Neagră și Delta Dunării, precum și protejarea infrastructurii strategice, inclusiv a proiectului Neptun Deep. În paralel, cer NATO să analizeze o inițiativă specială de securitate, numită „Santinela pentru Marea Neagră”. Aceste solicitări sunt incluse într-un proiect care va fi supus votului joi, în plenul Parlamentului European.

Uniunea Europeană pregătește un protocol de securitate de urgență

Uniunea Europeană pregătește și un protocol de securitate de urgență, asemănător articolului 4 al NATO, care permite unui stat membru să ceară consultări urgente cu aliații atunci când consideră că sunt amenințate securitatea și integritatea sa teritorială.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene: „Trebuie, de asemenea, să putem lua decizii comune atunci când au loc incidente grave. Acesta este scopul protocolului de urgență propus: consultări politice imediate și o mai bună coordonare în cazul unor crize hibride majore, inclusiv cu NATO.”

Pentru detectarea rapidă a amenințărilor, România și Bulgaria pregătesc, cu sprijin european, un centru comun de securitate maritimă. Platforma nu este încă operațională.

Dan Barna, europarlamentar, inițiatorul rezoluției: „Uniunea Europeană și NATO trebuie să acționeze de urgență. Centrul pentru securitate maritimă din România și Bulgaria nu mai poate aștepta. Cer Comisiei să elibereze fondurile ieri, nu acum. Cer statelor aliate să protejeze transportul maritim din Marea Neagră cu toate costurile.”

România solicită noi capacități militare de la aliații NATO

La cererea României, situația din Marea Neagră a fost analizată și în cadrul reuniunii ambasadorilor NATO, fără să fie invocat articolul 4.

Corespondent Știrile ProTV: „România vrea acum să obțină de la aliați noi capacități militare, după modelul folosit în urmă cu un an, când incidentele cu drone de la Dunăre au determinat șase țări să trimită echipamente. Franța a răspuns deja noii solicitări, dar nu știm încă ce ne va trimite și când. Sprijinul este necesar până la livrarea echipamentelor comandate prin programul european SAFE. Iar joi, președintele Nicușor Dan a convocat o ședință CSAT, în care se va discuta despre securitatea la Marea Neagră”.