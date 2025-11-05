Nicu Ştefănuţă: „Cum v-aţi simţi dacă românii noştri ar fi bătuţi în străinătate doar pentru că sunt români”

Nicu Ştefănuţă, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European, a reacționat, miercuri, în urma incidentelor violente în care lucrători străni au fost atacaţi în România şi consideră că faptele sunt ”demne de infracţiuni penale agravante”.

”Oare cum v-aţi simţi dacă români de-ai noştri ar fi bătuţi în străinătate doar pentru că sunt români? Ca unul ca a bătut străinătatea decenii, m-aş simţi umilit, fragil, atacat în demnitatea mea de om”, a scris, miercuri, pe Facebook, Nicu Ştefănuţă.

El consideră că atacurile asupra muncitorilor străini ar trebui să aibă circumstanţe agravante la ceretarea faptei.

”Consider că atacurile împotriva sri lankezilor, nepalezilor şi altor străini care vin la noi să câştige o pâine amară, nu să ne cotropească, ca demne de infracţiuni penale agravante. Vreau să îi protejăm pe aceşti oameni blânzi, muncitori, serioşi, care fac o grămadă din muncile de care economia română are nevoie. Vreau ca asociaţiile lor să ştie că le sunt şi lor un reprezentant politic şi că vreau să se simtă bine primiţi şi siguri la noi în ţară”, a mai transmis politicianul.

Atacuri în lanț la adresa muncitorilor străini din România

Reacţia vine după ce muncitori din diferite ţări au fost atacaţi în România în mai multe zone ale ţării.

Un astfel de incident a avut loc recent în Popeşti-Leordeni, iar la începutul lunii octombrie un livrator din Bangladesh a fost atacat în Bucureşti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













