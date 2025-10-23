Un livrator de la Glovo a fost bătut de un fost deținut. Individul a fost condamnat anterior pentru tentativă de omor

Stiri Justitie
23-10-2025 | 14:24
politie
Shutterstock

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru săvârşirea, în stare de recidivă postexecutorie, a infracţiunii de lovire, după ce a bătut un livrator de la Glovo.

autor
Claudia Alionescu

Agresorul are o condamnare de șase ani şi opt luni închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat din închisoare în luna ianuarie.

"La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în Sectorul 2, Bucureşti, pe fondul unor neînţelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate M.C., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului, corpului şi membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8 - 9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale. La data de 22.10.2025 Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 22.10.2025", anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Incident similar 

Un incident asemănător a avut loc în luna august a acestui an, când un bărbat a agresat un livrator străin pe o stradă din București.

Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ulterior, pe 8 octombrie, acesta a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violențe și de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Citește și
curier mancare
Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini
Trump: De fiecare dată când vorbesc cu Putin, conversațiile nu duc nicăieri

Sursa: Agerpres

Etichete: batut, glovo, tentativa de omor, detinut, livrator,

Dată publicare: 23-10-2025 14:23

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Primul sindicat din România pentru șoferii și curierii din aplicații. Membrii vor avea acces la drepturi și protecție
Stiri actuale
Primul sindicat din România pentru șoferii și curierii din aplicații. Membrii vor avea acces la drepturi și protecție

BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală din România creată special pentru cei care lucrează prin aplicaţii precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt şi altele, a anunţat luni organizaţia sindicală.

Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini
Stiri Diverse
Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini

Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele.

Șoferul de autobuz care a bătut un livrator de mâncare pe bicicletă a fost concediat și are dosar penal
Stiri actuale
Șoferul de autobuz care a bătut un livrator de mâncare pe bicicletă a fost concediat și are dosar penal

Un şofer de autobuz din București a fost concediat după ce a bătut un biciclist, în trafic. Victima era curier pentru o firmă care livrează mâncare.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data
Stiri Politice
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat
Stiri actuale
Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat

Incident de securitate la Ambasada Rusiei de la București. Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive ar fi încercat să intre în noaptea de miercuri spre joi, cu maşina în porţile misiunii diplomatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28