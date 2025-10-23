Un livrator de la Glovo a fost bătut de un fost deținut. Individul a fost condamnat anterior pentru tentativă de omor

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru săvârşirea, în stare de recidivă postexecutorie, a infracţiunii de lovire, după ce a bătut un livrator de la Glovo.

Agresorul are o condamnare de șase ani şi opt luni închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat din închisoare în luna ianuarie.

"La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în Sectorul 2, Bucureşti, pe fondul unor neînţelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate M.C., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului, corpului şi membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8 - 9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale. La data de 22.10.2025 Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 22.10.2025", anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Incident similar

Un incident asemănător a avut loc în luna august a acestui an, când un bărbat a agresat un livrator străin pe o stradă din București.

Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ulterior, pe 8 octombrie, acesta a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violențe și de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

