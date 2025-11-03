Livrator străin lovit și scuipat de o femeie, pe stradă, lângă București. „Te bat cu firul de la încărcător. Sună la Poliție”

Încă un curier străin a fost agresat pe stradă. De această dată, în Popești-Leordeni, lângă București. Imaginile apărute în spațiul public surprind momentul în care o femeie îl amenință, îl lovește și, în final, îl scuipă pe livrator.

În schimbul de replici surprins pe filmarea care a fost postată pe rețelele de socializare, agresoarea îi adresează injurii și îl amenință:

Femeie: „Eu te bat, eu te bat! Te bat cu firul de la încărcător. Sună la Poliție, hai!”

În primă fază, livratorul îi spune că greșește prin acest comportament, iar mai apoi a adăugat că va suna la poliție.

După acest schimb de replici, agresoarea îi repetă obsesiv să se urce în mașină, iar livratorul o refuză de mai multe ori.

Conflictul ar fi izbucnit în weekend, după o șicanare în trafic.

Însă victima, în vârstă de 24 de ani, a anunțat poliția abia după o zi.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru lovire.

