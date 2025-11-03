Amenda primită de tinerii care au lovit și scuipat un livrator srilankez, lângă București

Cei doi tineri care au înjurat și scuipat un curier străin pe o stradă din Popești-Leordeni, lângă București, au fost amendați cu o mie de lei fiecare. Victima, care este din Sri Lanka, și-a retras plângerea.

Agresorii au fost identificați pentru că apucase să îi filmeze.

Scenele au fost filmate chiar de curier. În imagini apare o tânără de 23 de ani care îl amenință, îl lovește cu un fir de încărcător, îl scuipă și îl înjură. Împreună cu femeia era și un băiat de 17 ani care îl ceartă pe livrator și îi spune să oprească filmarea.

Corespondent Știrile ProTV: Totul s-a petrecut sâmbătă, în urma unei șicanări în trafic între livratorul de 24 de ani și cele două persoane. Victima a anunțat poliția abia următoarea zi. Oamenii legii din Popești-Leordeni, unde a avut loc conflictul, au identificat persoanele bănuite, care au fost conduse la audieri. Însă livratorul și-a retras plângerea între timp, astfel că cei doi s-au ales doar cu o amendă.

Asistența juridică gratuită pentru muncitorii străini

În august, un alt curier străin, originar din Bangladesh, a fost atacat de un bărbat. În aceste condiții, Blocul Național Sindical a anunțat că oferă lucrătorilor străini asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență.

Horațiu Raicu, secretar general al BNS: Este îngrijorător faptul că apar tot mai des astfel de fenomene. Trebuie să înțelegem și trebuie să avem în vedere că și noi, la rândul nostru, am fost lucrători migranți, în alte state din UE și nu numai, și nu am avut, sau alocuri am avut și noi parte de astfel de tratamente. Trebuie să fim toleranți. Ei nu au venit să ne ia locurile de muncă, ca să ne înțelegem foarte clar, ci noi avem un deficit de forță de muncă.

Victimele unei agresiuni trebuie să anunțe imediat poliția.

