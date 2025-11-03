Livratorul srilankez lovit și scuipat de o femeie și-a retras plângerea. De la ce a pornit scandalul. VIDEO

03-11-2025 | 13:19
Încă un livrator străin a fost agresat pe stradă. De această dată în Popești Leordeni, langă București. Conflictul ar fi izbucnit după o șicanare în trafic.

Delia Bîrla

Corespondent Știrile ProTV: „Incidentul s-a petrecut sâmbătă, însă livratorul străin a anunțat poliția abia duminică. Conflictul ar fi izbucnit după o șicanare în trafic, iar momentul a fost filmat.

Imaginile apărute în spațiul public arată o femeie care îl amenință, îl lovește și, în final, îl scuipă pe livrator, în timp ce iubitul ei îl ceartă pe acesta și îi spune să oprească filmarea.

Victima, din Sri Lanka, încearcă să calmeze situația, insistând că se va adresa poliției.

În cele din urmă, tânărul de 24 de ani, cetățean străin, a reclamat agresiunea la poliție.

Oamenii legii din Popești-Leordeni au identificat persoanele bănuite.

Este vorba despre un tânăr de 17 ani și o tânără de 23 de ani. Cei doi au fost amendați, pentru că, în cele din urmă, livratorul și-a retras plângerea.”

