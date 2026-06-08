Eugen Tomac a afirmat că din Cabinetul său vor face parte Sorin Costreie la Ministerul Educaţiei, ambasadorul României la NATO, Dănuţ Nicolaescu va fi ministrul Apărării, secretarul de stat Luca Niculescu va fi la Ministerul Afacerilor Externe, iar sociologul Vladimir Ionaş, la Ministerul Dezvoltării, conform News.ro care citează Antena 3.

„Sunt foarte încântat şi m-am bucurat că colegul meu, domnul profesor Sorin Costreie, a acceptat să fie ministru al Educaţiei şi chiar vicepremier pentru că îmi doresc să am şi o echipă apropiată. Vor fi trei vicepremieri, ministrul Educaţiei şi voi mai avea doi vicepremieri care vor gestiona zona economică, un vicepremier şi pentru că eu cred că este vital să facem un salt uriaş într-un timp foarte scurt, vom avea un vicepremier pentru Digitalizare”, a declarat Eugen Tomac.

El a precizat cine ar putea fi ministrul Apărării în cabinetul său.

„Mă bucur foarte mult că actualul nostru ambasador la NATO, domnul Dănuţ Nicolaescu a acceptat invitaţia mea de a face parte din viitorul guvern. Este un om care are toată expertiza necesară, un diplomat de excepţie şi înţelege perfect situaţia de securitate în care se află România şi mă bucur că va fi viitorul ministru al Apărării”, a adăugat premierul desemnat.

Eugen Tomac a precizat ce face pentru a-şi forma o echipă eficientă.

„Pentru a-mi forma o echipă solidă şi eficientă, am avut în ultimele trei zile cred că zeci de întâlniri cu foarte mulţi specialişti din diferite domenii, pentru că sunt două chestiuni. Pe de-o parte, trebuie să înţelegi foarte bine sistemul şi să ai autoritatea necesară pentru a inspira pe toată lumea să se mobilizeze, dacă vii din afara unui minister sau din interiorul unei instituţii”, a mai transmis Eugen Tomac.

Apărarea și Afacerile Externe, printre prioritățile Guvernului pe care îl propune Eugen Tomac

El a precizat că diplomaţia este foarte importantă pentru Cabinetul său.

„Pentru noi, în momentul de faţă, este foarte importantă Apărarea. Pentru noi este foarte importantă diplomaţia şi mă bucur că omul care a reuşit cu foarte mult profesionalism să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, domnul secretar de stat Luca Niculescu, a acceptat să vină în viitorul guvern pe care îl voi propune Parlamentului. E un profesionist. La Ministerul Agriculturii, domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice”, a subliniat premierul desemnat.

Tomac a precizat că pentru Ministerul Sănătăţii are mai multe opţiuni, dar nu poate spune acum un nume, dar a adăugat că pentru Ministerul Mediului propunerea este secretarul general adjunct din cadrul instituţiei, Teodor Dulceaţă.

De asemenea, premierul desemnat a explicat că sociologul Vladimir Ionaş a acceptat să facă parte din echipa sa la Ministerul Dezvoltării.