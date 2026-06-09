Călin Georgescu îi îndeamnă pe parlamentari să-l suspende pe Nicuşor Dan. Liderul AUR, George Simion, face sondaj pe Facebook

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Nicusor dan id283846 inquam photos george calin 2
Inquam Photos / George Calin

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a cerut "fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară" să înceapă procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.

autor
Cristian Matei

El îi reproşează forma "abuzivă" şi "sfidătoare" în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou Guvern.

Georgescu a venit marţi la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, însă a stat doar câteva minute în sediul instanţei, procesul fiind amânat pentru luna august.

La ieşirea din sediul Judecătoriei, în faţa a sute de susţinători, Călin Georgescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ocupă "ilegal" Palatul Cotroceni şi i-a îndemnat pe parlamentari să înceapă procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui, fiind nemulţumit de modul în care şeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze nou Guvern.

"Lovitura de stat, care a început pe 6 decembrie 2024, a atins zilele trecute apogeul - adică, ziua de 4 iunie 2026, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democraţiei româneşti, anulând total alegerile parlamentare de pe 1 decembrie 2024 şi vocea poporului, prin forma abuzivă şi sfidătoare a propunerii de Guvern. Se impune asumarea răspunderii de către iniţiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic şi social masiv. Şi, în acelaşi timp, aceeaşi răspundere o poartă şi partidele politice care vor vota acest Guvern. Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ faţă de ţară şi popor - a venit vremea să vă ridicaţi, este momentul ca imediat să începeţi procedura de suspendare împotriva preşedintelui ilegal de la Cotroceni. Şi asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat, pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziţie care pune în dificultate întregul stat român", a susţinut Georgescu, potrivit Agerpres.

Citește și
Liderul deputaţilor PNL, despre guvernul lui Eugen Tomac: ”Nu credem că va trece de votul Parlamentului”

Georgescu: ”Turul doi înapoi”

În opinia fostului candidat la prezidenţiale, întoarcerea la democraţie înseamnă "turul doi înapoi".

"Se pune problema viitorului naţiunii române, pentru că se iau acţiuni nechibzuite şi distructive, iar fiecare oră care trece şi nu se acţionează este o oră în plus în care acest personaj demontează cărămidă cu cărămidă fundaţia naţiunii române. (...) Dacă nu acţionaţi acum, va fi prea târziu de salvat ceva. Este o fereastră a oportunităţii de a intra pe firul democraţiei. Ridicaţi-vă, aveţi atitudine, apăraţi ţara, înainte ca ultima lumină a democraţiei să se stingă definitiv. Momentul este acum şi nu există mâine. Întoarcerea la democraţie înseamnă turul doi înapoi, înseamnă desecretizarea şedinţei CSAT şi a şedinţei informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024", a adăugat Călin Georgescu.

În dosarul pentru care s-a prezentat marţi în instanţă, Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

''În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică prolegionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa", au explicat procurorii.

Liderul AUR George Simion, sondaj pe Facebook dacă să demareze suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

Pe de altă parte, tot marți, liderul AUR George Simion a scris un mesaj pe Facebook, în care întreabă utilizatorii rețelei sociale dacă sunt de acord cu declanșarea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan:

"Nicuşor Dan - suspendat! Pentru anularea voinţei românilor. Soluţia ieşirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele. Lăsaţi în comentarii (Da/Nu)", a scris Simion.

Potrivit News.ro, senatorul Petrişor Peiu, preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere al AUR, a afirmat într-o intervenţie la Antena 3 că AUR nu are numărul de semnături necesar pentru a demara acest demers.

"Noi avem 90 de parlamentari şi mai avem, să spunem, posibilitatea să mai strângem încă vreo 30 de semnături. Restul semnăturilor necesare, până la 155, ne lipsesc, cum ne-au lipsit şi în decembrie, nu a fost nici atunci o încercare de suspendarea preşedintelui, ci doar am anunţat că, pentru a face un astfel de demers, ar trebui să avem acest număr de semnături. Trebuie să fim luciţi, realişti şi să admitem că astăzi avem acest număr de semnături", a precizat Peiu.

"Dacă admitem că domnul Nicuşor Dan a avut un comportament care poate fi considerat un derapaj la adresa sensului Constituţiei noastre, şi cred că este un astfel de derapaj, noi nu putem să-l sancţionăm decât politic. Putem să încercăm să obţinem aceste semnături. (..) Eu n-am spus că a încălcat Constituţia, am spus că are un derapaj la adresa sensului Constituţiei noastre. (..) Nu stabilesc eu dacă încalcă sau nu Constituţia, ci Curtea Constituţională", a subliniat senatorul AUR.

El a menţionat că, pentru a putea să demareze legal, tehnic această procedură, au nevoie ca alte partide să sprijine acest demers.

Ce prevede Constituţia cu privire la suspendarea şefului statului

ARTICOLUL 95 din Constituţie - Suspendarea din funcţie, arată că, în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Președintele Nicușor Dan, de Ziua Europei: ”România va avea un guvern pro occidental într-un termen rezonabil"

Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: calin georgescu, nicusor dan, suspendare,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
FOTO Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Citește și...
Stiri Politice
Liderul USR, Dominic Fritz, a dezvăluit planul președintelui Nicușor Dan, dacă pică Guvernul Tomac: "Aşa am înţeles”

Președintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat de jurnaliști, luni, despre informațiile primite de la premierul desemnat Eugen Tomac privind scenariul în care actuala propunere de premier nu ar obține susținerea Parlamentului.
Stiri Politice
Partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, vizită fulger la Curtea de Apel București. Care ar fi motivul

Partenera de viață a Președintelui României, Nicușor Dan, a făcut luni dimineață o vizită fulger la Curtea de Apel București, însoțită de un dispozitiv de protecție.

Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor din 2024: Va fi prezentat într-un termen rezonabil

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, la Constanța, că își dorește clarificarea și închiderea subiectului privind anularea alegerilor din 2024, dar nu poate estima deocamdată când va fi prezentat raportul complet privind acest caz.

Recomandări
Stiri Politice
Surse. Ce condiții îi pune PSD lui Eugen Tomac pentru a-i susține Guvernul: Fără austeritate de tip Bolojan și fără taxe noi

Potrivit unor surse, PSD are o listă de condiții pe care le pune pentru a vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Printre acestea se află: nicio taxă nouă, scăderea TVA la alimente și indexarea pensiilor.

Știri Actuale
Incendiu la metrou, două stații s-au umplut de fum. Imagini de la fața locului

Un incendiu a izbucnit, marți, în stația Piața Iancului, direcția spre Piața Victoriei. Fumul a ajuns și în stația Obor.

Stiri externe
Decizie surpriză. Bulgaria a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Ministrul Apărării: ”A sosit momentul”

Guvernul bulgar a anunţat marţi că va înceta să trimită ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieşire din războiul acestei ţări cu Rusia, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Iunie 2026

48:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 09 Iunie 2026

01:48:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Gala Victor Rebengiuc - interviu exclusiv

04:17

Alt Text!
iBani
iBani - 11 Mai 2026

14:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Nu se oprește din a câștiga: Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian în optimile turneului de la Queen's

Sport

Avea tot viitorul în față, dar a fost răpus de o boală cruntă. Fostul internațional a decedat la 27 de ani