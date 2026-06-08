PNL și USR spun că sunt șanse mici să voteze guvernul, însă decizia finală va fi luată după consultări interne.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a discutat mai întâi cu cei de la PNL. După aproape o oră și jumătate de discuții cu liderii PNL, concluziile au fost diferite.

Eugen Tomac: „Plec încrezător de la această întâlnire... Eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge”.

Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând, practic, posibilitatea să continue reformele”.

După aproape două ore de discuții cu Eugen Tomac, și liderul USR i-a transmis că e puțin probabil să-i voteze guvernul.

Dominic Fritz: „Un guvern tehnocrat, cu girul PSD, ar avea clar o mână slabă pentru aceste reforme. Acesta este motivul pentru care i-am spus lui Tomac că ne este greu să vedem o susținere pentru un astfel de guvern”.

Eugen Tomac: „Sper că cei din USR vor da dovadă de responsabilitate”.

Turul consultărilor s-a încheiat la sediul PSD, unde a fost primit de Sorin Grindeanu.

Cei de la AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul Tomac. Așadar, dacă și PNL sau USR vor decide să nu îl sprijine, misiunea premierului desemnat devine și mai dificilă.

Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi. Chiar și cu sprijinul PSD, UDMR, al minorităților și al parlamentarilor neafiliați, Eugen Tomac nu ar strânge suficiente voturi. În acest scenariu, ar fi nevoie și de voturi din zona partidelor suveraniste din Parlament.

Corespondent Știrile ProTV: „Eugen Tomac continuă mâine (marți) periplul spre Palatul Victoria. Dimineață merge la sediul UDMR, pentru a discuta cu Kelemen Hunor. Apoi, se mută în Parlament pentru negocieri cu cei de la minorități, Uniți pentru România și Pace Întâi România.

Până miercuri, Tomac își va definitiva lista de miniștri și programul de guvernare pe care îl va trimite Parlamentului până la finalul săptămânii. Dacă totul decurge conform planului, la începutul săptămânii viitoare ar urma să avem audierile miniștrilor în comisiile de specialitate ale Parlamentului, iar marțea sau miercurea viitoare, votul de învestire a Guvernului Tomac în plenul reunit al celor două camere”.