„Eu sunt cetăţean al României şi al Republicii Moldova. Evident, pentru că Ucraina nu permitea dubla cetăţenie, la un moment dat, pentru a nu exista complicaţii, am depus o cerere la Ambasada Ucrainei din Bucureşti de a renunţa, tocmai din raţiuni de a nu exista complicaţii, pentru că mi-am dorit foarte mult să devin cetăţean al Republicii Moldova. Sunt implicat, ataşat, susţin Republica Moldova şi eu cred că trebuie să luăm lucrurile aşa cum sunt şi să promovăm şi să salvăm ceea ce se poate. Iar Republica Moldova este unul dintre obiectivele mele”, a afirmat Eugen Tomac, conform News.ro.

El a adăugat că întreaga sa activitate s-a desfăşurat pentru promovarea Republicii Moldova.

Eugen Tomac a declarat că, dacă va fi votat de Parlament, are trei priorităţi pentru Republica Moldova.

Prima o reprezintă realizarea unei legislaţii similare în cele două ţări astfel încât "toate entităţile media din România, posturi de televiziune şi radio, să aibă acces pe piaţa media din Republica Moldova, iar cele din Republica Moldova în România".

Tomac a precizat că îşi mai propune o curriculă comună a României şi Republicii Moldova, dar şi realizarea unor competiţii sportive sub titulatura Cupa României şi Republicii Moldova.