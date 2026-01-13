Moțiune simplă în Senat împotriva ministrului Apărării. Acuzații: „compromite credibilitatea politicii de apărare”

Stiri Politice
13-01-2026 | 12:52
Radu Miruţă
Inquam Photos / Octav Ganea

Un grup de senatori a depus la Senat o moțiune simplă care îl vizează direct pe ministrul Apărării, Radu Miruță, acuzat de declarații publice considerate „iresponsabile” și lipsite de fundament strategic.

autor
Stirileprotv

Miruță a făcut declarațiile care îi sunt imputate în contextul discuțiilor privind o posibilă desfășurare de trupe românești în Groenlanda.

Moțiunea, inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor- din Grupul „PACE- Întâi România”, poartă titlul: Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de rigoare strategică” și a fost înaintată în baza Articolului 170 din Regulamentul Senatului.

Inițiatorii atrag atenția că România se află „într-o zonă de maximă sensibilitate strategică, pe flancul estic al NATO”, având responsabilități directe legate de securitatea Mării Negre, apărarea frontierelor Uniunii Europene și stabilitatea regională. În acest context, orice declarație privind angajarea forțelor armate române în teatre de operații îndepărtate ar trebui să fie rezultatul „unei analize strategice riguroase, fundamentate juridic, operațional și politic”.

Senatorii acuză o „degradare gravă a calității actului de conducere și comunicare publică” în domeniul apărării naționale, pe fondul declarațiilor recente ale ministrului Apărării. Potrivit textului moțiunii, Radu Miruță ar fi făcut afirmații publice privind posibile misiuni militare în Groenlanda „fără a furniza un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și UE”.

Citește și
sedinta de guvern
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Declarațiile ministrului ar sugera că România ar putea lua în calcul participarea la astfel de detașări de trupe, urmând ca decizia să fie discutată în CSAT și supusă ulterior votului Parlamentului. Senatorii reclamă însă lipsa oricăror clarificări legate de „cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existența unui mandat NATO sau ONU” și impactul asupra capacităților Armatei Române.

În aceste condiții, Senatul apreciază că ministrul Apărării „a acționat cu o neglijență politică incompatibilă cu funcția deținută”, o conduită care „contravine principiilor constituționale privind controlul civil asupra armatei și rolul Parlamentului în autorizarea misiunilor externe”.

Documentul subliniază că politica de apărare a României nu poate fi construită pe „declarații speculative, formulate în spațiul public înaintea unor analize instituționale riguroase” și avertizează asupra riscurilor generate de lipsa unei delimitări clare între obligațiile asumate în cadrul NATO, misiunile sub mandat ONU sau UE și scenariile de tip „coaliție de voință”.

Inițiatorii moțiunii consideră că o asemenea ambiguitate strategică „afectează credibilitatea statului român și poate genera riscuri operaționale și diplomatice inutile”, cu atât mai mult cu cât România își concentrează eforturile pe întărirea flancului estic și consolidarea capacităților defensive proprii.

Textul moțiunii acuză, totodată, un „tipar mai larg al USR în gestionarea domeniilor strategice ale statului”, caracterizat prin „lipsa de profunzime instituțională” și tendința de a înlocui expertiza profesională cu activismul politic. Senatorii avertizează că, în domeniul apărării, astfel de carențe „nu sunt doar problematice, ci pot deveni periculoase”.

„Armata României nu este un instrument de comunicare politică și nu poate fi utilizată pentru a valida agende ideologice sau pentru a produce capital electoral”, se mai arată în document, care insistă asupra necesității unei comunicări publice „sombre și riguroase”.

Prin această moțiune simplă, senatorii semnatari își exprimă „dezaprobarea fermă” față de modul în care Ministerul Apărării gestionează un domeniu considerat esențial pentru „suveranitatea, siguranța și credibilitatea statului român”.

„România are nevoie de strategie, responsabilitate și competență în domeniul apărării, nu de improvizație politică”, conchid inițiatorii, care le cer senatorilor să voteze în favoarea moțiunii.

Moțiunea este semnată de senatorul Dorin – Silviu Petrea, liderul de grup PACE – Întâi România, în numele inițiatorilor.

Declarația lui Miruță care a dus la moțiune

Ministrul Miruță a răspuns la întrebarea unui jurnalist cu privire la o eventuală trimitere a trupelor românești pentru apărarea Groenlandei.

„Sunt două ipoteze. Una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea articolului 5. Adică o țară membru NATO este atacată și celălalte țări membre trebuie să contribuie. Și decizia ar fi una NATO. Și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de coaliție de voință. Trimitem trupe acolo fără să existe invocarea articolului 5. În astfel de situații, decizia este una pe care o ia CSAT după care se pune la vot Parlamentului României dacă să trimită sau să nu trimită trupe. Pentru o situație în același registru, n-aș spune că este identică cu trimiterea trupelor românești în Ucraina, decizia României și a CSAT este clară. Nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina. Dar acolo ar putea fi privit din perspectiva riscului suplimentar pe care îl ai din partea Federației Ruse”, a răspuns Miruță.

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, motiune, groenlanda, Radu Miruţă ,

Dată publicare: 13-01-2026 12:32

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Ministrul Apărării, după ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana: „Un moment de emoţie profundă”
Stiri Politice
Ministrul Apărării, după ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana: „Un moment de emoţie profundă”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a marcat tragedia din Crans-Montana la o ceremonie de comemorare încărcată de emoție, unde a transmis un mesaj de solidaritate și a vorbit despre durerea familiilor îndoliate.

Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun
Stiri Politice
Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun

Radu Miruţă (USR), a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur. Social-democrații condamnă votul și-l consideră o „trădare a intereselor fermierilor români”.

Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO
Stiri Politice
Șeful MApN: „Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui”. VIDEO

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui României şi a precizat că va susţine în Guvern să se aloce fonduri pentru a fi cumpărat un astfel de avion.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59