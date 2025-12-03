Grupul PACE anunță moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan. Victor Ponta a semnat și el moțiunea

Senatorul grupului ” PACE - Întâi România ”, Ninel Peia, a anunțat miercuri că au fost strânse semnăturile pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, după asumarea răspunderii în Parlament pentru pensiile speciale ale magistraților.

Ninel Peia a intrat în Parlament pe listele S.O.S România, iar acum are susținerea partidului AUR.

El a anunțat că au fost strânse 119 semnături pentru depunerea moțiunii ”România nu este de vânzare - Un guvern fără USR”.

Aceasta va fi depusă vineri, la ora 12.00.

Parlamentarii din acest grup au venit cu “mingii” în fața jurnaliștilor de la Palatul Parlamentului, anunțând că le paseaza “mingia” celor din PSD și PNL.

Pe de altă parte, deputatul Victor Ponta, care a fost dat afară din PSD în mandatul lui Marcel Ciolacu, dar care este parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face parte și PSD.

”Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.

Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR! Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri.

Mesajul pentru poporul român este însă esențial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă și de lungă durată, dar este esențială pentru viitorul României. Propaganda externă și internă are acum banii și instrumentele instituționale necesare pentru a susține subjugarea țării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate și pentru viitorul național și european al poporului român!.”, a scris Ponta pe Facebook.

PSD nu va vota moțiunea de cenzură

"Evident că nu vom vota moțiunea", a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

PRO TV

Întrebat despre Victor Ponta, el a spus că acesta are un "statut aparte".

