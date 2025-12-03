Grupul PACE anunță moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan. Victor Ponta a semnat și el moțiunea

03-12-2025 | 13:58
Ninel Peia, Pace Întâi Romania
Senatorul grupului ”PACE - Întâi România”, Ninel Peia, a anunțat miercuri că au fost strânse semnăturile pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, după asumarea răspunderii în Parlament pentru pensiile speciale ale magistraților.

Ninel Peia a intrat în Parlament pe listele S.O.S România, iar acum are susținerea partidului AUR.

El a anunțat că au fost strânse 119 semnături pentru depunerea moțiunii ”România nu este de vânzare - Un guvern fără USR”.

Aceasta va fi depusă vineri, la ora 12.00.

Parlamentarii din acest grup au venit cu “mingii” în fața jurnaliștilor de la Palatul Parlamentului, anunțând că le paseaza “mingia” celor din PSD și PNL.

Pe de altă parte, deputatul Victor Ponta, care a fost dat afară din PSD în mandatul lui Marcel Ciolacu, dar care este parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face parte și PSD.

Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.

Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR! Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri.

Mesajul pentru poporul român este însă esențial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă și de lungă durată, dar este esențială pentru viitorul României. Propaganda externă și internă are acum banii și instrumentele instituționale necesare pentru a susține subjugarea țării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate și pentru viitorul național și european al poporului român!.”, a scris Ponta pe Facebook.

PSD nu va vota moțiunea de cenzură 

"Evident că nu vom vota moțiunea", a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat despre Victor Ponta, el a spus că acesta are un "statut aparte".

Ce candidați rămân în cursa pentru Primăria Capitalei. Vlad Gheorghe s-a retras după ce ar fi văzut sondajele de opinie

Sursa: Pro TV

AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”
Stiri Politice
AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”

Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR și președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR, a anunțat, marți, că partidul său pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe care vrea să o depună ”cât mai curând”.

Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Bolojan cu o moțiune de cenzură, dacă pică din nou legea pensiilor magistraților

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a amenințat, joi, pe premierul Ilie Bolojan cu o moțiune de cenzură, în cazul în care legea pensiilor magistraților va fi, din nou, blocată la Curtea Constituțională. 

Bolojan, către Opoziţie: „Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp”
Stiri Politice
Bolojan, către Opoziţie: „Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp”

Premierul Ilie Bolojan a spus, la moțiunea de cenzură pe tema fiscal-bugetară, că Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal pentru a evita agravarea deficitului și riscul unei crize economice.

Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă
Stiri Politice
Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă

Votul pe prima moțiune de cenzură, dezbătută duminică în Parlament pe tema sănătății, a fost blocat câteva minute după ce AUR a cerut apel nominal pentru verificarea cvorumului.

„Suveraniștii” se reorganizează în Parlament: apare grupul „Pace – Întâi România”, cu Ninel Peia propus chestor
Stiri Politice
„Suveraniștii” se reorganizează în Parlament: apare grupul „Pace – Întâi România”, cu Ninel Peia propus chestor

Plenul Senatului a luat act, miercuri, de înfiinţarea unui nou grup parlamentar, Pace - Întâi România, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, în şedinţa de plen.

România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Stiri externe
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță
Alegeri locale 2025
Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe.

