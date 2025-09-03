”Suveraniștii” se reorganizează în Parlament: apare grupul „Pace – Întâi România”, cu Ninel Peia propus chestor

Plenul Senatului a luat act, miercuri, de înfiinţarea unui nou grup parlamentar, Pace - Întâi România, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, în şedinţa de plen.

”Comitetul Liderilor a decis să propună plenului să luăm act de schimbarea denumirii grupului în denumirea propusă de membrii grupului şi, prin urmare, să completăm Biroul Permanent cu reprezentantul propus de grupul cu noua denumire”, a anunţat senatorul PNL Daniel Fenechiu, în plen.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că plenul ia act de propunerea Comitetului Liderilor.

”În consecinţă, luăm act de schimbarea denumirii grupului parlamentar”, spune Abrudean.

Senatoarea Cosmina Cerva a anunţat în plen că noul grup l-a propus în funcţia de chestor pe senatorul Ninel Peia.

Peste 35 de parlamentari, intraţi în Parlament pe listele SOS România, POT şi AUR, au creat un pol suveranist pro-UE în Parlament. Grupul parlamentar se numeşte "Întâi România", a anunţa în luna iunie senatorul Petrea Dorin Silviu.

Petrea Dorin Silviu a anunţat într-o conferinţă de presă că peste 35 de parlamentari, intraţi în Parlament pe listele SOS România, POT şi AUR vor strânge rândurile pentru a crea un „ pol suveranist pro-UE" în Parlament.

