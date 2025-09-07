Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă

Votul pe prima moțiune de cenzură, dezbătută duminică în Parlament pe tema sănătății, a fost blocat câteva minute după ce AUR a cerut apel nominal pentru verificarea cvorumului.

Deputatul AUR Mihai Adrian Enache a solicitat preşedintelui de şedinţă să facă apel nominal, înainte de votul privind moţiunea vizând reforma sistemului sanitar, pentru a se stabili dacă există cvorum.

Preşedintele de şedinţă a amintit că votul moţiunii de cenzură se face prin prezenţă fizică.

„Cvorumul se verifică la vot”, a argumentat preşedintele de şedinţă, reprezentantul AUR insistând pentru ca apelul nominal să se facă.

La ora transmiterii acestei ştiri, a început votul pentru prima moţiune de cenzură, cea pe sănătate.

Premierul Ilie Bolojan, ministrul Dezvoltării Cseke Attila şi vicepremierul Taczos Barna au anunţat că nu votează, în timp ce ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, este absent de la şedinţă, notează News.ro.

Bolojan: „Parlamentarii Opoziţiei bifează un exerciţiu politic”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, că moţiunea de cenzură pe sănătate este "plină de contradicţii", menţionând că reforma în acest domeniu este o necesitate, iar parlamentarii Opoziţiei au dorit să bifeze doar un exerciţiu politic.

"În ceea ce priveşte aspectul punctual legat de reforma în sănătate, aceasta este o necesitate, iar pacienţii şi medicii deopotrivă resimt zi de zi problemele cronice din acest sistem. Acordarea serviciilor sanitare este dezechilibrată, în multe zone finanţarea a fost insuficientă, în altele s-au risipit banii, iar calitatea a lăsat de dorit în multe locuri. După ani de zile de amânări, Guvernul vine în faţa Parlamentului cu un proiect de reformă. Nu înseamnă autoritate, ci eficienţă, nu tăieri, ci reaşezare, nu pierderi, ci consolidare. Este o reformă care pune pacientul pe primul loc, medicul în centrul deciziei şi resursele acolo unde aduc sănătate reală", a afirmat Bolojan.

Premierul a arătat că "semnatarii noţiunii se împotrivesc reformei sănătăţii", iar obiecţiile din moţiune sunt "mai degrabă critici de dragul criticilor".

Bolojan a menţionat că moţiunea de cenzură conţine "multe inexactităţi, contradicţii şi interpretări eronate", potrivit Agerpres.

