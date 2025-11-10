Moşteanu, despre dosarul cu mita: Voi combate corupţia din sistemul pe care îl conduc, în ciuda tentativelor de influenţare

Stiri Politice
10-11-2025 | 12:27
Ionut Mosteanu
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat luni că în dosarul în care a dat declarații vor mai apărea noi informații. El a subliniat că va folosi funcția publică pentru a combate corupția din sistemul pe care îl conduce.

autor
Mihaela Ivăncică

”Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiţia îşi va face treaba şi eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din faţa corupţilor. Am intrat în politică acum vreo 10 ani, dacă ţineţi minte, în momentul post-Colectiv, când, din cauza corupţiei au murit oameni. Şi ăla e momentul care ne-a adus pe noi, cumva, din toate păturile sociale şi am intrat atunci în partidul lui Nicuşor cu toţii pentru a ne implica politic. Şi ăsta este una din crezurile noastre. O ţară fără corupţie, o ţară mai bună de trăit şi pentru asta vom face în fiecare zi ce e corect să facem”, a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN.

Ionuţ Moşteanu a precizat că nu o să dea mai multe detalii decât sunt acum în presă cu privire la acest dosar.

”O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează. Anticorupţia mă defineşte şi ne defineşte pe noi, cei de la USR. Atâta timp cât sunt într-o funcţie publică şi am o forţă executivă, o să-mi folosesc parte din această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine”, a menţionat Moşteanu.

Ministrul a participat la Conferinţa privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Citește și
soldati ucraina
Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a anunţat vineri, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru cumpărare de influenţă.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Sursa: News.ro

Etichete: mapn, coruptie, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 10-11-2025 12:27

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Moşteanu: România şi NATO măresc bugetele pentru apărare – „Am văzut cât de agresiv e vecinul din Est”
Stiri actuale
Moşteanu: România şi NATO măresc bugetele pentru apărare – „Am văzut cât de agresiv e vecinul din Est”

România a hotărât împreună cu aliaţii din NATO să crească cheltuielile pentru apărare pentru că am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est, a afirmat, joi, vicepremierul Ionuţ Moşteanu, ministru al Apărării Naţionale. 

Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO
Stiri externe
Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care "abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina".

Ministrul Apărării: ”Trupele americane sunt și vor rămâne în România”. Ce o să trimită SUA pe teritoriul nostru
Stiri Diverse
Ministrul Apărării: ”Trupele americane sunt și vor rămâne în România”. Ce o să trimită SUA pe teritoriul nostru

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că "prezenţa americană este şi va rămâne" în România, iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic în apărare.

Ionuț Moșteanu a discutat despre legea armatei voluntare. „Vom veni cu o propunere de modificare”
Stiri actuale
Ionuț Moșteanu a discutat despre legea armatei voluntare. „Vom veni cu o propunere de modificare”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară.

România a cumpărat 18 aeronave F-16 din Țările de Jos, cu un euro, fără TVA. La ce vor fi folosite
Stiri actuale
România a cumpărat 18 aeronave F-16 din Țările de Jos, cu un euro, fără TVA. La ce vor fi folosite

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat semnarea contractului cu Țările de Jos pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 destinate instruirii piloţilor.

Recomandări
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

România divizată. INSCOP: Majoritatea tinerilor ar vota AUR, cea mai mare parte a vârstnicilor aleg PSD. Surpriza din sondaj
Stiri Politice
România divizată. INSCOP: Majoritatea tinerilor ar vota AUR, cea mai mare parte a vârstnicilor aleg PSD. Surpriza din sondaj

Alianţa pentru Unirea Românilor ocupă primul loc în opţiunile electoratului de până la 59 de ani, în timp ce românii care au peste 60 de ani ar vota în cea mai mare parte cu PSD, conform unui sondaj INSCOP dat publicităţii luni.

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Noiembrie 2025

03:12:04

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28