Moşteanu, despre dosarul cu mita: Voi combate corupţia din sistemul pe care îl conduc, în ciuda tentativelor de influenţare

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat luni că în dosarul în care a dat declarații vor mai apărea noi informații. El a subliniat că va folosi funcția publică pentru a combate corupția din sistemul pe care îl conduce.

”Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiţia îşi va face treaba şi eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din faţa corupţilor. Am intrat în politică acum vreo 10 ani, dacă ţineţi minte, în momentul post-Colectiv, când, din cauza corupţiei au murit oameni. Şi ăla e momentul care ne-a adus pe noi, cumva, din toate păturile sociale şi am intrat atunci în partidul lui Nicuşor cu toţii pentru a ne implica politic. Şi ăsta este una din crezurile noastre. O ţară fără corupţie, o ţară mai bună de trăit şi pentru asta vom face în fiecare zi ce e corect să facem”, a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN.

Ionuţ Moşteanu a precizat că nu o să dea mai multe detalii decât sunt acum în presă cu privire la acest dosar.

”O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează. Anticorupţia mă defineşte şi ne defineşte pe noi, cei de la USR. Atâta timp cât sunt într-o funcţie publică şi am o forţă executivă, o să-mi folosesc parte din această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine”, a menţionat Moşteanu.

Ministrul a participat la Conferinţa privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a anunţat vineri, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru cumpărare de influenţă.

