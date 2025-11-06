Moşteanu: România şi NATO măresc bugetele pentru apărare – „Am văzut cât de agresiv e vecinul din Est”

România a hotărât împreună cu aliaţii din NATO să crească cheltuielile pentru apărare pentru că am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est, a afirmat, joi, vicepremierul Ionuţ Moşteanu, ministru al Apărării Naţionale.

"Am hotărât, ca ţară, împreună cu aliaţii din NATO, să creştem cheltuielile pentru apărare pentru că am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est. Ne-am dat seama că fiecare trebuie să investim mai mult, să respectăm Articolul 3 din Tratat, care spune că fiecare ţară trebuie să fie pregătită să se apere. În caz că se întâmplă ceva, Articolul 5 spune că toţi ceilalţi 31 de membri sar să-l apere pe cel agresat. Şi este un lucru extraordinar că România este parte din această alianţă. Este o binecuvântare. Însă, trebuie să fim mai bine pregătiţi, trebuie să ne pregătim armata mai bine, trebuie să ne înzestrăm mai bine. Ani de zile, nu numai noi, toată Europa, cumva am externalizat apărarea către americani. Şi americanii, pe bună dreptate, au spus ca europenii să cheltuie mai mult, să se pregătească mai bine, să investească mai mult în industriile de apărare", a explicat Moşteanu.

Potrivit acestuia, urmează câţiva ani în care vor fi multe oportunităţi de business în domeniul apărării.

"Noi, ca şi guvernanţi, încercăm şi vom reuşi să facem nişte scurtături în cadrul legislativ pentru a vă da oportunitatea să investiţi mai repede, să fiţi mai agili, să ne putem bate de la egal la egal cu industriile de apărare din alte ţări şi din Europa şi de pe alte continente. Vom pune condiţii de localizare pentru programele majore de înzestrare ale Armatei Române, pentru echipamentele pe care armata urmează să le folosească 20, 30, 40 de ani", a subliniat ministrul.

Acesta a spus, pe de altă parte, că administraţia trebuie reformată.

"Administraţia trebuie reformată pentru că statul în momentul acesta este prea gras şi trebuie subţiat. Putem să funcţionăm cu o administraţie mai mică. Avem nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială, care se va întâmpla. E mai bine s-o facem noi, înainte să fie prea târziu", a precizat ministrul Apărării Naţionale.

Camera de Comerţ şi Industrie a României a organizat, joi, la Romexpo, cea de-a XXXII-a ediţie a Galei Topul Naţional al Firmelor.

Preşedintele CCIR, Mihai Daraban a declarat, în deschiderea evenimentului, că dintr-o bază de date de 917.881 de firme pentru Topul Naţional al Firmelor au fost procesate 356.105 companii, dintre care 13.078 de firme s-au clasat pe primele zece locuri.

Eveniment de referinţă, Topul reuşeşte an de an să promoveze excelenţa în afaceri şi să îndrepte atenţia asupra performanţelor remarcabile ale companiilor din diferite domenii de activitate.

Potrivit organizatorilor, succesul în afaceri vine doar prin enorm de multă muncă, care este, de altfel, şi mesajul pe care Camera de Comerţ şi Industrie a României îl consolidează cu ocazia Topului Naţional al Firmelor 2025.

Clasamentul companiilor a fost realizat în baza unei metodologii unice, complexe, transparente şi unitare, implementată de camerele de comerţ şi industrie din toate judeţele ţării, luând în calcul şapte domenii de activitate: industrie; comerţ; servicii; construcţii; agricultură, silvicultură, pescuit; cercetare-dezvoltare şi High-Tech; turism.

