Ionuț Moșteanu a discutat despre legea armatei voluntare. „Vom veni cu o propunere de modificare”

Stiri actuale
04-11-2025 | 14:42
Ionut Mosteanu USR arges - inquam
Inquam

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară.

autor
Sabrina Saghin

S-a luat în calcul oportunitatea de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.

Moşteanu a arătat că la Cameră, în proiect se propuse de exemplu ca vechea lege să fie abrogată în momentul în care noua lege intră în vigoare, respectând contractele pe care statul le are de trei ani de zile, pe vechea lege cu anumiţi rezervişti.

„După o evaluare mai atentă, ne-am uitat că anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani şi astfel să ne păstrăm şi această oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi. Vom veni cu o propunere de modificare la 270 către Parlament”, a subliniat Moşteanu, la Parlament.

Sursa: News.ro

Etichete: armata, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 04-11-2025 14:42

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
România a cumpărat 18 aeronave F-16 din Țările de Jos, cu un euro, fără TVA. La ce vor fi folosite
Stiri actuale
România a cumpărat 18 aeronave F-16 din Țările de Jos, cu un euro, fără TVA. La ce vor fi folosite

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat semnarea contractului cu Țările de Jos pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 destinate instruirii piloţilor.

Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară
Stiri Politice
Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, considerat „un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării”.

Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
Stiri actuale
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat miercuri că, în ciuda retragerii parţiale a trupelor americane, aproximativ 1.000 de militari SUA rămân în bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii şi Mihail Kogălniceanu.

Recomandări
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
Stiri externe
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani

Fostul șef de cabinet al Casei Albe, congresman, secretar al apărării și vicepreședinte al SUA, Dick Cheney, a decedat la vârsta de 84 de ani.

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe
Stiri Justitie
Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan
Stiri Politice
Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Noiembrie 2025

46:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28