Ministrul Apărării: ”Trupele americane sunt și vor rămâne în România”. Ce o să trimită SUA pe teritoriul nostru

04-11-2025 | 15:54
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că "prezenţa americană este şi va rămâne" în România, iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic în apărare.

Cristian Anton

"Un lucru vreau să mai zic, legat de prezenţa americană: prezenţa americană este şi va rămâne aici. Rămâne la nivelul de dinainte sau un pic peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina. Lucrurile esenţiale şi capabilităţile de apărare esenţiale rămân operate şi cu prezenţa americană şi la Kogălniceanu, şi la Deveselu şi la Câmpia Turzii. Astea sunt lucrurile de care trebuie să ţinem cont. Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic pe apărare. Aici nu s-a schimbat nimic, avem pe partea de înzestrare cele mai multe, mai moderne capabilităţi de echipamente militare, au venit, vin în continuare şi avem un orizont de timp, în următorii şapte-opt ani de zile o să tot vină echipamente americane pe teritoriul României", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că relaţiile externe "nu se întăresc sau scad peste noapte".

”Avem o relație foarte bună cu Statele Unite ale Americii”

"Politica externă nu se întâmplă peste noapte şi relaţiile externe nu se întâmplă peste noapte, se întăresc sau scad peste noapte. E un efort pe care România putea să-l facă mai bine în ultimii ani de zile. Eu în cele patru luni de zile nu cred că puteam să fac mai mult decât am făcut de când sunt în această poziţie. Dacă aşteptarea e ca politica externă să se schimbe imediat cu schimbarea unui ministru sau a altuia, este o aşteptare nerealistă. Trebuie să facem efortul să ţinem aproape de toţi aliaţii, de toţi partenerii. Avem o relaţie foarte bună cu Statele Unite ale Americii, o relaţie care continuă şi care se întăreşte", a afirmat ministrul Apărării.

Întrebat ce se va întâmpla cu baza Mihail Kogălniceanu, Ionuţ Moşteanu a răspuns: "Baza de la Kogălniceanu este o investiţie în principal românească. O parte din bază era la dispoziţia aliaţilor americani, pe care o gestionau dânşii din punct de vedere administrativ, din toate punctele de vedere şi cei care rămân acolo rămân în continuare, grupul de suport aerian, acolo şi o gestionează împreună". 

Sursa: Agerpres

