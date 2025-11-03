România a cumpărat 18 aeronave F-16 din Țările de Jos, cu un euro fiecare. La ce vor fi folosite

03-11-2025 | 16:12
Încă trei aeronave F-16 cumpărate din Norvegia au aterizat în România
MAPN

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat semnarea contractului cu Țările de Jos pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 destinate instruirii piloţilor.

Aura Trif

”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

La ce vor fi folosite aeronavele

Potrivit acestuia, cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloţilor ucraineni.

Moşteanu a menţionat că achiziţia se face la un preţ simbolic de 1 euro.

”Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi - echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi - pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării.

Acesta anunţă că ”România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide şi în oameni bine pregătiţi”.

Potrivit ministrului, ”F-16 înseamnă siguranţă, cooperare şi un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forţelor Aeriene Române”.

