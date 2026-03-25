Mirabela Grădinaru a mers la Casa Albă. Melania Trump și-a întâmpinat invitații alături de un robot. VIDEO

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Mirabela Grădinaru a fost miercuri la Casa Albă, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. Partenera președintelui Nicușor Dan participă la summitul dedicat educației digitale a copiilor, la care a vorbit și un robot.

La Casa Albă au ajuns prime doamne și primi domni din țări care fac parte din coaliția globală inițiată de Melania Trump, „Pregătind viitorul împreună”. Au răspuns invitației Brigitte Macron, soția președintelui francez, Lalla Hasnaa, Prințesa Marocului, și Marta Nawrocka, soția șefului de stat din Polonia.

Pe covorul roșu, Melania Trump a pășit alături de un robot umanoid creat peste Ocean, care s-a adresat audienței.

Sunt recunoscător că fac parte din această mișcare istorică de a sprijini copiii în a deveni mai puternici prin tehnologie și educație. Bine ați venit!”.


Nicușor Dan a promulgat legea: agresorii sexuali nu mai pot lucra în școli, spitale sau centre pentru vulnerabili
Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii a vorbit despre rolul important pe care inteligența artificială îl poate avea în educația copiilor, dar și nevoia de prudență.

Melania Trump: ”(Inteligența artificială, n.r.) va fi modelată în forma oamenilor. Foarte curând, inteligența artificială va trece de pe telefoanele noastre mobile la umanoizi care oferă utilitate. Trebuie să ne echilibrăm optimismul tehnologic cu prudența. Siguranța generației următoare este întotdeauna prioritară”.

Întâlnire cu medici români din SUA

Mirabela Grădinaru a stat în sală alături de alți invitați. Înainte, ea s-a întâlnit și cu experți din educație și sănătate.

Delegația României a discutat cu cei din conducerea organizației American Councils despre extinderea programelor de schimb educațional, inclusiv FLEX, prin care liceenii de la noi au ocazia să studieze în Statele Unite.

Reprezentanții României au făcut o vizită și la Georgetown University, unde s-au întâlnit cu echipa Centrului Thrive pentru familii, copii și comunități, alături de care ar putea să dezvolte programe pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Mirabela Grădinaru a discutat și cu medici români de peste Ocean specializați în adicții despre posibilitatea ca aceștia să colaboreze cu România ca să dezvolte soluții pentru prevenția și tratamentul adicțiilor la copii. 

Mirabela Grădinaru, discurs la Washington, la invitația Melaniei Trump. „Aştept să colaborez cu prima doamnă a SUA”

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale
Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă la Washington la un summit dedicat educației digitale a copiilor. Este inițiativa Melaniei Trump, soția presedintelui Statelor Unite, care a și decis cine va participa. 

Prima Doamnă ajunge la Washington înaintea președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru a fost invitată de Melania Trump
Mirabela Grădinaru: România este frumoasă datorită oamenilor. Avem nevoie de mai multă implicare şi ascultare
Criza carburanților, în continuare fără soluție. Sindicaliștii cer scăderi de taxe, sunt tensiuni în coaliție
Guvernul a amânat, din nou, declararea stării de criză pe piața carburanților. Ordonanța a fost dezbătută miercuri cu patronatele, dar sindicatele au refuzat să participe la întâlnirea de la Palatul Victoria. 

Iran respinge planul de pace și transmite că va decide singur finalul războiului. Trump insistă: „Își doresc mult un acord”
Iranul a respins un plan de pace transmis de președintele Trump ca fiind „extrem de radical și excesiv". 

Estimare oficială: Ce profit suplimentar are bugetul statului la fiecare litru de carburant în contextul crizei țițeiului
După întâlnirea cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a discutat posibilitatea reducerii TVA-ului la carburanți pentru a diminua efectele resimțite de populație. 

A venit anunțul Federației cu o zi înainte de Turcia - România: ambii sunt OUT!

Surpriză în CSM București - Râmnicu Vâlcea!