Mirabela Grădinaru a mers la Casa Albă. Melania Trump și-a întâmpinat invitații alături de un robot. VIDEO

”Sunt recunoscător că fac parte din această mișcare istorică de a sprijini copiii în a deveni mai puternici prin tehnologie și educație. Bine ați venit!”.

Pe covorul roșu, Melania Trump a pășit alături de un robot umanoid creat peste Ocean, care s-a adresat audienței.

La Casa Albă au ajuns prime doamne și primi domni din țări care fac parte din coaliția globală inițiată de Melania Trump, „Pregătind viitorul împreună”. Au răspuns invitației Brigitte Macron, soția președintelui francez, Lalla Hasnaa, Prințesa Marocului, și Marta Nawrocka, soția șefului de stat din Polonia.

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii a vorbit despre rolul important pe care inteligența artificială îl poate avea în educația copiilor, dar și nevoia de prudență.

Melania Trump: ”(Inteligența artificială, n.r.) va fi modelată în forma oamenilor. Foarte curând, inteligența artificială va trece de pe telefoanele noastre mobile la umanoizi care oferă utilitate. Trebuie să ne echilibrăm optimismul tehnologic cu prudența. Siguranța generației următoare este întotdeauna prioritară”.

Întâlnire cu medici români din SUA

Mirabela Grădinaru a stat în sală alături de alți invitați. Înainte, ea s-a întâlnit și cu experți din educație și sănătate.

Delegația României a discutat cu cei din conducerea organizației American Councils despre extinderea programelor de schimb educațional, inclusiv FLEX, prin care liceenii de la noi au ocazia să studieze în Statele Unite.

Reprezentanții României au făcut o vizită și la Georgetown University, unde s-au întâlnit cu echipa Centrului Thrive pentru familii, copii și comunități, alături de care ar putea să dezvolte programe pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Mirabela Grădinaru a discutat și cu medici români de peste Ocean specializați în adicții despre posibilitatea ca aceștia să colaboreze cu România ca să dezvolte soluții pentru prevenția și tratamentul adicțiilor la copii.