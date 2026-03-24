Mirabela Grădinaru a ținut marți după amiază un discurs în limba engleză la o sesiune organizată la Departamentul de Stat.

La Washington au ajuns lideri din 45 de țări din întreaga lume, a anunțat Biroul Primei Doamne a Statelor Unite. Participă însă și reprezentanți ai unor giganți din IT precum OpenAI, Microsoft, Meta, Palantir și Google.

La întâlnirea de la Departamentul de Stat participanții au discutat despre cum își pot îmbogăți copiii educația digitală, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale dar a fost dezbătută și siguranța lor în mediul online. Mai mulți invitați au luat cuvântul, printre care și Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României: ”Este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovația și tehnologia. Aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă”.

A doua zi a summitului, la Casa Albă

„Pregătind viitorul împreună” este o coaliție globală inițiată de Melania Trump, ce aduce laolaltă prime doamne și domni de pe glob.

Melania Trump: ”Fiecare dintre voi are un rol esențial în a contribui și a modela oportunitățile din domeniul tehnologiei pentru educație pentru următoarea generație”.

Pe lângă Statele Unite ale Americii, printre țările membre se numără și alte state din America, Europa, Africa ori Orientul Mijlociu.

La summitul de două zile sunt așteptați partenerii șefilor de stat ori de guvern sau alți reprezentanți.

La sesiunea de miercuri, programată la Casa Albă, vor participa Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, Brigitte Macron, soția președintelui francez și Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei.