Atac armat într-o moschee din California. Trei oameni au fost uciși. Suspecţii s-ar fi sinucis

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Atac moschee san diego 2
Getty

Trei persoane au fost ucise într-o moschee din San Diego, în California, după pătrunderea a doi presupuşi atacatori care au fost găsiţi morţi nu departe de lăcaşul de cult, au anunţat luni autorităţile americane, transmite AFP.

autor
Lorena Mihăilă

„În acest stadiu, se pare că suspecţii au murit din cauza unor răni prin împuşcare pe care şi le-au provocat singuri", a declarat şeful poliţiei din San Diego, Scott Wahl, în cadrul unei conferinţe de presă. „Credem că au 17 şi 19 ani", a adăugat el, fără a le dezvălui identitatea.

Motivaţiile lor sunt deocamdată necunoscute. Însă, potrivit poliţiei, cazul este tratat în acest moment ca un atac islamofob.

Printre cele trei victime ucise în timpul atacului, „una este un agent de securitate", a adăugat Wahl.

Conform primelor elemente ale anchetei, acesta ar fi „jucat un rol determinant în prevenirea unei situaţii mult mai grave".

Citește și
Trump a renunțat la un atac asupra Iranului la solicitarea liderilor din Golf. „Negocieri serioase” în desfășurare

„Nu am mai trăit niciodată o asemenea tragedie"

Cei doi presupuşi atacatori au vizat Centrul Islamic din San Diego, o structură care găzduieşte cea mai mare moschee din această regiune din sudul Californiei şi care organizează, de asemenea, cursuri pentru copii.

Poliţia a primit apeluri care semnalau focuri de armă în jurul prânzului şi a desfăşurat rapid la faţa locului zeci de oameni puternic înarmaţi.

Primele efective au sosit la faţa locului „în decurs de patru minute" şi au constatat prezenţa a "trei morţi" în faţa centrului, potrivit şefului poliţiei din San Diego.

Reacția lui Trump

La Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a deplâns o „situaţie teribilă".

„Nu am mai trăit niciodată o asemenea tragedie", a asigurat unul dintre imamii centrului, Taha Hassane, transmiţând gândurile şi "rugăciunile" sale comunităţii musulmane din oraş.

„Este extrem de scandalos să iei ca ţintă un lăcaş de cult", a spus el indignat.

Cu mai multe arme de foc în circulaţie decât locuitori, Statele Unite au cea mai mare rată de decese cauzate de arme de foc dintre toate ţările dezvoltate.

Atacurile armate sunt un flagel recurent pe care guvernele succesive nu au reuşit până în prezent să îl oprească, mulţi americani rămânând foarte ataşaţi de armele lor.

În 2025, aproape 15.000 de persoane, fără a număra sinuciderile, au fost ucise de arme de foc, potrivit ONG-ului Gun Violence Archive. 

Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert

Sursa: Agerpres News.ro

Etichete: atac armat, san diego, moschee,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
FOTO Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
Citește și...
Stiri externe
Europa, în pragul unei crize petroliere. Analiștii au avertizat asupra unor penurii iminente și a exploziei prețurilor

Pieţele petroliere mondiale funcţionează într-o aparentă stare de stabilitate. Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu penurii fizice de petrol până la sfârşitul acestei luni.
Stiri externe
Creștere alarmantă de decese în Congo. Peste 390 de cazuri suspecte de Ebola și cel puțin 100 de morți

Au fost raportate cel puţin 100 de decese în urma unui focar de Ebola din Republica Democratică Congo, cu peste 390 de cazuri suspecte, a declarat pentru BBC directorul Centrului African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor.
Stiri Educatie
Începe Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a. Ei susțin proba la Limba română

Elevii de clasa a IV-a vor susţine marţi proba de Limbă şi comunicare - Limba română din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Recomandări
Știri Actuale
Alertă extremă în Tulcea. Un nou atac cu drone rusești la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16

Alertă la primele ore ale dimineții la granița României. MApN transmite că forțele ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, la granița cu județul românesc Tulcea.

Stiri Politice
Consultări politice la Cotroceni. SURSE: Președintele Nicușor Dan nu a spus ce soluție vede pentru ieșirea din blocaj

Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern s-a încheiat fără un rezultat concret.

Stiri Economice
Agenția Fitch ”avertizează serios” România. Care este cel mai mare risc pentru țara noastră

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR şi presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, spune ministrul Finanțelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Mai 2026

46:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

23:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Arsenal – Burnley 1-0! „Tunarii“ sunt la un pas de titlu în Premier League

Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce salariu i-a dat lui Marius Baciu: ”Îl dublăm la anul”