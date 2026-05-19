Atac armat într-o moschee din California. Trei oameni au fost uciși. Suspecţii s-ar fi sinucis

„În acest stadiu, se pare că suspecţii au murit din cauza unor răni prin împuşcare pe care şi le-au provocat singuri", a declarat şeful poliţiei din San Diego, Scott Wahl, în cadrul unei conferinţe de presă. „Credem că au 17 şi 19 ani", a adăugat el, fără a le dezvălui identitatea.

Motivaţiile lor sunt deocamdată necunoscute. Însă, potrivit poliţiei, cazul este tratat în acest moment ca un atac islamofob.

Printre cele trei victime ucise în timpul atacului, „una este un agent de securitate", a adăugat Wahl.

Conform primelor elemente ale anchetei, acesta ar fi „jucat un rol determinant în prevenirea unei situaţii mult mai grave".

„Nu am mai trăit niciodată o asemenea tragedie"

Cei doi presupuşi atacatori au vizat Centrul Islamic din San Diego, o structură care găzduieşte cea mai mare moschee din această regiune din sudul Californiei şi care organizează, de asemenea, cursuri pentru copii.

Poliţia a primit apeluri care semnalau focuri de armă în jurul prânzului şi a desfăşurat rapid la faţa locului zeci de oameni puternic înarmaţi.

Primele efective au sosit la faţa locului „în decurs de patru minute" şi au constatat prezenţa a "trei morţi" în faţa centrului, potrivit şefului poliţiei din San Diego.