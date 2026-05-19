Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02:05, mesaj RO-Alert”, transmite MApN.

Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 02:57.

În Tulcea a fost emisă o alertă extremă, potrivit Agerpres. Persoanele care locuiesc în nordul judeţului au fost avertizate printr-un nou mesaj RO-ALERT cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost sfătuite să îşi păstreze calmul şi să ia măsuri de autoprotecţie.

„Adăpostiţi-vă în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se preciza în mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă populaţiei din nordul judeţului Tulcea, potrivit Agerpres.