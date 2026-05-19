Primele zile aduc mai multe ploi

În săptămâna 18 – 25 mai, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile nordice, estice și centrale, iar în restul țării temperaturile vor rămâne apropiate de mediile specifice perioadei.

În același interval, regimul pluviometric va fi excedentar în estul, sud-estul și sudul țării. În celelalte regiuni sunt estimate precipitații sub valorile normale.

Pentru săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în nord-vestul țării.

Temperaturile rămân apropiate de normal

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sud-est, însă în restul teritoriului sunt estimate deficite de ploi, mai ales în vest și nord-vest.

În perioada 1 – 8 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii estimează că și regimul pluviometric va fi apropiat de normal la nivel național în prima săptămână din iunie.

Luna iunie începe cu vreme stabilă

În săptămâna 8 – 15 iunie, mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a țării, iar în rest se vor menține în jurul normelor climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile țării.