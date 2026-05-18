PNȚCD a rămas fără sediul din centrul Bucureștiului. Subînchiria pe bani grei clădirea primită de la primărie

Primăria Capitalei informează că primarul general a Ciprian Ciucu a oprit o ilegalitate privind subînchirierea sediului PNŢCD din Piaţa Rosetti, o proprietate a Administraţiei Fondului Imobiliar (AFI).

Cristian Anton

"Afaceri cu proprietăţi AFI subînchiriate! Vă dăm un exemplu! Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat a primit de la PMB, prin Administraţia Fondului Imobiliar, în anul 2015, o clădire şi o curte. Pentru sediu! Ambele în Piaţa Rosetti, pe Bd. Carol I, de 1.833,69 mp, respectiv 959,36 mp. La un tarif conform contractului de 6.851,45 lei/lună (TVA inclus). Câteva luni mai târziu, în septembrie 2016, partidul a subînchiriat unei firme, fără drept, o parte din spaţiu. La rândul ei, firma a închiriat spaţiul unei alte societăţi - LGR CONCEPT IDEEA SRL, care a deschis o terasă, apoi a ridicat un restaurant. Totul pe un spaţiu de aproape 180 mp, plus curtea de aproape 252 mp", au scris reprezentanţii Primăriei Capitalei, luni, pe Facebook.

Conform surselor citate, fişa de calcul întocmită de AFI arată un tarif lunar de aproape 4.500 de euro/lună în extrasezon, respectiv aproape 6.000 de euro/lună în sezon.

Calculul a fost făcut în baza hotărârii CGMB 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Municipiului Bucureşti. Suma ar fi trebuit încasată de stat pentru utilizarea spaţiului construit şi a curţii, dar din 2016 până în 2024, cei cu restaurantul din curtea PNŢCD nu au plătit, astfel că datoria se ridică la 480.000 de euro. Abia din 2024, după controale, AFI a pus societatea comercială să plătească pentru spaţiul utilizat, au atras atenţia reprezentanţii Municipalităţii.

PNȚCD, evacuat de instanță și dator cu 330.000 de lei la Primăria Capitalei

Conform surselor citate, nu a făcut-o nici de data aceasta, astfel că, la finalul lunii trecute, SC LGR CONCEPT IDEEA SRL înregistra un debit total de 2,3 milioane de lei, cu tot cu penalităţi. Mai mult decât atât, în 2023 instanţa a dispus evacuarea PNŢCD din respectivul imobil pentru expirarea contractului şi neachitarea chiriei acumulate de-a lungul timpului. La finalul lunii aprilie, şi partidul figura în evidenţele AFI cu o datorie - 329.074 de lei, cu tot cu penalităţi.

"Acum, prin dispoziţia primarului general Ciprian Ciucu, toate aceste ilegalităţi încetează! Spaţiul care aparţine patrimoniului Municipiului Bucureşti este recuperat şi va intra în legalitate. Iar debitele restante vor fi recuperate! Colegii de la Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti au început săptămâna trecută să dezafecteze restaurantul. Şi vor continua zilele acestea. Accesul în curtea imobilului le-a fost blocat sâmbătă cu o maşină, iar astăzi cu un lacăt pe poartă. Dar nu cedăm! Patrimoniul oraşului nu poate fi abuzat de cei care câştigă mulţi bani de pe urma lui", au mai adăugat reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Victor Ciorbea, reales sef al PNTCD, vrea sa aduca monarhia in Romania

Sursa: Agerpres

