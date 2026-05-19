Trump a renunțat la un atac asupra Iranului la solicitarea liderilor din Golf. „Negocieri serioase” în desfășurare

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a renunțat la un atac împotriva Iranului prevăzut marți, ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf, și a afirmat că au loc 'negocieri serioase', transmite AFP.

Claudia Alionescu

Liderul de la Casa Albă a adăugat, într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social, că Statele Unite sunt pregătite, totuși, să lanseze un 'atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil' cu Teheranul.

El a precizat că cererea de suspendare a operațiunii militare a venit din partea liderilor Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite care, după cum s-a exprimat, consideră că un acord este posibil.

Acordul în cauză trebuie să garanteze că Iranul nu se dotează cu arme nucleare, a scris Donald Trump care, însă, nu a oferit alte detalii.

'Pentru Iran, timpul se scurge, și ar fi bine să acționeze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei', a amenințat președintele american duminică tot pe Truth Social.

Teheranul a indicat luni că a răspuns unei noi propuneri a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu care a început pe 28 februarie.


Un armistițiu fragil a intrat în vigoare pe 8 aprilie, însă, conform ultimelor știri, pozițiile celor două părți rămân foarte îndepărtate.

Potrivit agenției iraniene Fars, Washingtonul a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalație nucleară și să își transfere în Statele Unite întregul stoc de uraniu înalt îmbogățit.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, iran, negocieri,

