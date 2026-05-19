Trump a renunțat la un atac asupra Iranului la solicitarea liderilor din Golf. „Negocieri serioase” în desfășurare

Liderul de la Casa Albă a adăugat, într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social, că Statele Unite sunt pregătite, totuși, să lanseze un 'atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil' cu Teheranul.

El a precizat că cererea de suspendare a operațiunii militare a venit din partea liderilor Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite care, după cum s-a exprimat, consideră că un acord este posibil.

Acordul în cauză trebuie să garanteze că Iranul nu se dotează cu arme nucleare, a scris Donald Trump care, însă, nu a oferit alte detalii.

'Pentru Iran, timpul se scurge, și ar fi bine să acționeze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei', a amenințat președintele american duminică tot pe Truth Social.

Teheranul a indicat luni că a răspuns unei noi propuneri a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu care a început pe 28 februarie.



