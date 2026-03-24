Participarea are loc la invitația adresată direct de Melania Trump partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate alte Prime Doamne, arată Agerpres. Totuși, instituția Primei Doamne nu este reglementată în România.

Delegația României este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Summitul, desfășurat în perioada 24-25 martie 2026, promovează cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie.

Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online. Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat, pe 24 martie, și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, pe 25 martie, cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate.

În marja vizitei, delegația va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în România programe de schimb educațional FLEX și FLEX Abroad. Membrii delegației vor participa și la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în adicție, precum și la o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities de la Georgetown University.