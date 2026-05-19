Stocurile globale se epuizează rapid, transmite CNBC.

Jeff Currie, preşedinte executiv al platformei Abaxx Commodity Exchange, a declarat că lipsurile de petrol ar putea lovi Europa ”în orice zi”, iar gravitatea crizei actuale de aprovizionare nu este încă reflectată nici în preţurile petrolului, nici în declaraţiile oficialilor.

”Oricine lucrează efectiv în această industrie vă spune că situaţia este gravă”, a afirmat Currie pentru CNBC.

Potrivit acestuia, problema principală nu este doar nivelul preţului petrolului, ci disponibilitatea efectivă a resurselor.

Analiştii avertizează că cererea de combustibili va creşte puternic în următoarele săptămâni, odată cu apropierea sezonului de vacanţe şi a sărbătorilor din SUA şi Marea Britanie, ceea ce va amplifica presiunea asupra pieţei.

Agenţia Internaţională a Energiei a avertizat deja că stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm record.

Şi analiştii Société Générale susţin că piaţa petrolului operează sub ”o aparenţă de stabilitate”, în timp ce sistemul real de aprovizionare este ”extrem de tensionat”.

Potrivit acestora, doar o mică parte din stocurile globale poate fi utilizată fără a crea probleme operaţionale majore.

Fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul şi gazele lumii, rămân grav afectate de la izbucnirea conflictului dintre SUA şi Iran, pe 28 februarie.

Analiştii Société Générale estimează că, chiar dacă strâmtoarea s-ar redeschide la începutul lunii iunie, reluarea efectivă a aprovizionării normale ar necesita cel puţin 52 de zile, din cauza timpului necesar pentru transportul petrolului, descărcarea, rafinarea şi distribuţia acestuia.

Milioane de barili riscă să rămână indisponibili

Această întârziere ar însemna că milioane de barili pe zi vor rămâne indisponibili, ceea ce va accelera scăderea stocurilor deja afectate.

În scenariul în care redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar întârzia până la sfârşitul lunii iunie, presiunea asupra pieţei ar deveni ”mai profundă şi de durată”, iar normalizarea aprovizionării nu ar avea loc înainte de septembrie.

Analiştii avertizează că o blocare şi mai lungă a traficului prin Ormuz ar putea împinge preţul petrolului spre 150 de dolari pe baril şi ar menţine piaţa tensionată până în 2027.

Preţurile petrolului au continuat să crească luni, în contextul în care negocierile dintre Washington şi Teheran par blocate.

Cotaţia petrolului Brent a urcat la aproximativ 110,7 dolari pe baril, iar cotaţia WTI a depăşit 106,8 dolari pe baril.