Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa la un eveniment oficial la Washington D.C. Administrația Prezidențială a transmis că aceasta face parte din delegația României la Summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, programat în perioada 24–25 martie 2026.

Participarea are loc la invitația Primei Doamne a SUA, Melania Trump, într-un format care reunește partenerele liderilor de stat și reprezentanți oficiali din mai multe țări.

Summitul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, este organizat la inițiativa Primei Doamne americane și vizează cooperarea internațională în domeniul educației digitale. Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, axată pe utilizarea tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale, în educație, precum și pe protecția copiilor în mediul online.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Washington vine în contextul în care președintele Nicușor Dan anunța încă din 2025 o viitoare vizită în SUA. Acesta declara că întâlnirea cu liderii americani ar urma să aibă loc „la începutul anului 2026”, subliniind importanța pregătirii unei agende concrete, cu accent pe securitate și cooperare economică, în special în domeniile tehnologiei și energiei.

De altfel, autoritățile române au confirmat că o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump este deja stabilită la nivel de principiu, în urma unei convorbiri telefonice între cei doi lideri. În august 2025, ministrul de Externe, Oana Țoiu, explica faptul că discuțiile nu mai vizează oportunitatea vizitei, ci conținutul acesteia și direcțiile de dezvoltare ale relației bilaterale.