Pentru bugetul pe 2027, Alexandru Nazare a anunțat că se va baza, cel mai probabil, pe banii colectați din aceeași cotă de TVA, de 21%.

Parlamentarii AUR l-au acuzat pe Alexandru Nazare că prezintă cifre convenabile românilor: un deficit cu 28 de miliarde de lei mai mic față de raportările pe care le-ar face Comisiei Europene.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „În timp ce se laudă cu reducerea deficitului bugetar la 3,81% din PIB în primele 9 luni, omite să prezinte și estimarea deficitului calculat conform metodologiei European System of Accounts (ESA)”.

Ministrul Finanțelor a răspuns că deficitul a scăzut indiferent de varianta prin care este calculat.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Nu există o cifră pentru români și alta pentru Bruxelles. Există o singură execuție bugetară citită în două calendare și amândouă aceste calendare arată aceeași direcție. Să fie suficient de clar că avem de-a face cu date publice, că nu e niciun secret pentru nimeni.”În paralel, se fac calculele pentru bugetul anului viitor.”

Alexandru Nazare le-a cerut colegilor de la celelalte ministere să încarce într-o aplicație dedicată bugetului, cerințele pe care aceștia le au pentru 2027, dar și propuneri de economii la capitolul cheltuieli.

Cum ne așteaptă al doilea an de austeritate pentru a reduce deficitul, Guvernul taie, totuși, o „taxă toxică", așa cum a catalogat-o ministrul Finanțelor. Însă, o reducere a TVA este puțin probabilă.

Taxa respectivă este impozitul minim pe cifra de afaceri și va fi eliminată de anul viitor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Acea taxă toxică este IMCA, iar acest angajament este în programul de guvernare. Ne-a penalizat foarte mult, a penalizat dezvoltarea României în ultimii ani. Creșterea sau scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent. Înseamnă și un impact bugetar suplimentar.”

Alexandru Nazare va reveni în Parlament pentru a prezenta raportul privind situația financiară a țării.