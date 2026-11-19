Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a evitat să ofere un răspuns clar în privința unei eventuale majorări a pensiilor și salariilor de la 1 ianuarie 2027. Oficialul a precizat că bugetul pentru anul viitor este în etapa finală de pregătire, iar deciziile privind măsurile care ar putea avea un impact important asupra cheltuielilor statului vor fi luate după discuții în Guvern și cu premierul.

În ceea ce privește indexarea pensiilor, surse guvernamentale susțin că majorarea nu va fi de peste 7%, cât ar reprezenta indexarea cu rata inflației, ci va fi stabilită la un nivel pe care situația financiară a țării îl permite. Nazare nu a confirmat însă nici procentul, nici dacă indexarea va fi aplicată de la începutul anului viitor. Ministrul a explicat că toate propunerile trebuie analizate în funcție de spațiul bugetar disponibil și de impactul asupra deficitului.

„Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului. Ordonatorii au introdus datele în platforma electronică. Vom prezenta în ședința de Guvern de vineri o evaluare a situației pe care o avem, inclusiv un calendar de adoptare a bugetului. Toate deciziile legate de măsuri care ar mai avea un impact important le vom lua după discuții în Guvern și cu primul-ministru, astfel încât să avem, să asigurăm traiectoria de ajustare a deficitului pentru 2027, dar și pentru următorii ani. Sunt decizii importante, de aceea, nu vreau să mă antrepronunț pe o decizie sau pe alta. E normal că există propuneri, miniștrii au multe propuneri, noi le evaluăm pe toate, vedem ce spații sunt, integrăm aceste spații și le prezentăm pentru decizii în Guvern”, a declarat Alexandru Nazare.

Salariile și pensiile, indexate prin derogare de la lege

O altă variantă aflată în discuție este o posibilă derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, care prevede înghețarea pensiilor și salariilor. Potrivit surselor guvernamentale, o astfel de derogare ar putea fi luată în calcul dacă negocierile și alocările de bani de la finalul anului vor duce la creșterea datoriei publice peste pragul de 60% din PIB stabilit de lege. În acest context, majorările de pensii și salarii ar putea deveni posibile doar printr-o astfel de derogare.

Nazare a confirmat că Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului o evaluare a situației datoriei publice și a consecințelor depășirii pragului de 60% din PIB. Ministrul a subliniat că aceste evoluții trebuie luate în calcul la construirea bugetului pentru 2027. Totodată, România se află în dialog cu Comisia Europeană, iar o misiune a reprezentanților ECOFIN ar putea avea loc la București săptămâna viitoare.

„Suntem în dialog cu Comisia Europeană. E posibil să avem o misiune a Comisiei Europene în cursul săptămânii viitoare la București, o misiune din partea ECOFIN. Deci dialogul este constant, pentru că este important să avem, să luăm în calcul inclusiv proiecțiile comisiei. Ce e foarte important de spus este că în anunțul comisarului Dombrovskis de zilele trecute, atât prognoza de creștere, cât și prognoza de deficit pe acest an, sunt aliniate cu prognoza comisiei. Deci prognoza Comisiei prognozează o creștere de 1,8%. Noi avem 1,7%. Comisia prognozează creștere și în 2028, la fel cum facem și noi. Deci suntem aliniați și e o chestiune extrem de importantă ca această aliniere să se întâmple. Deci, practic, traiectoria este confirmată și de comisarul european”, a adăugat ministrul.

Ce s-ar putea întâmpla cu taxele pe salariul minim

Referitor la propunerile privind reducerea impozitării salariilor, inclusiv ideea unui impozit progresiv pentru veniturile brute de până la 6.000 de lei sau eliminarea impozitului pe salariul minim, Nazare a precizat că fiecare măsură va fi analizată în funcție de impactul bugetar. Surse guvernamentale spun că ideea impozitării progresive a apărut în urma discuțiilor dintre PSD și reprezentanții IMM-urilor și că, în acest moment, nu există o propunere oficială.

Ministrul Finanțelor a avertizat că bugetul pentru 2027 nu permite schimbări majore nici în privința veniturilor, nici a cheltuielilor. Nazare a explicat că Guvernul trebuie să fie prudent, în condițiile în care evaluările agențiilor internaționale de rating din ianuarie, februarie și martie vor depinde de deciziile economice luate în perioada următoare.

„Nu aș vrea să discut o propunere sau alta. Ceea ce aș vrea să spun este o observație cu caracter general. Bugetul anului 2027 nu permite viraje spectaculoase nici pe venituri, nici pe cheltuieli. Trebuie să fim foarte prudenți din punctul nostru de vedere, pentru că rezultatul pe care îl vom primi de la agențiile de rating în ianuarie, februarie și martie depinde de fiecare decizie pe care o luăm astăzi, mâine-poimâine, în săptămânile dinainte de decizia finală asupra bugetului”, a subliniat Alexandru Nazare.

În aceste condiții, orice majorare de pensii sau salarii ori modificare a sistemului de impozitare trebuie cântărită atent, pentru a nu afecta angajamentele României privind reducerea deficitului bugetar.