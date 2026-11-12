El a făcut referire la mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei, prin care datoriile Primăriilor, Consiliilor Judeţene şi spitalelor către societăţile comerciale sunt stinse simultan cu obligaţiile fiscale pe care firmele le au către stat, relatează Agerpres.

''Economia nu se salvează punând firmele la zid! PSD schimbă direcţia - statul trebuie să sprijine mediul de afaceri! PNL şi USR s-au declarat permanent mari apărători ai mediului de afaceri. S-au declarat doar, în realitate, guvernarea Bolojan a pus firmele româneşti în faţa unei duble presiuni: taxe şi impozite mai mari, pe de o parte, şi facturi neplătite de stat pentru lucrările executate şi serviciile prestate, pe de altă parte. Dacă mai completăm şi cu scăderea drastică a puterii de cumpărare, avem un tablou sumbru'', a scris Budăi, joi, pe Facebook.

Potrivit social-democratului, statul 'reformatorilor' şi 'salvatorilor' le-a cerut antreprenorilor să plătească mai mult, dar "nu s-a grăbit" să-şi achite propriile obligaţii.

''Este o filosofie economică profund greşită! Nu poţi pretinde că susţii mediul de afaceri în timp ce îi iei mai mulţi bani prin taxe, dar îi blochezi lichidităţile prin facturi neplătite. PSD schimbă complet această direcţie! Am spus că vrem să deblocăm economia şi să sprijinim firmele româneşti şi transformăm această promisiune în măsuri concrete. Un stat puternic nu este statul care ştie să ia mai mulţi bani de la firme, ci statul care ştie să creeze condiţiile în care acestea pot produce, investi, angaja şi plăti salarii. Mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare, este un exemplu foarte clar. Prin acest mecanism, datoriile Primăriilor, Consiliilor judeţene şi spitalelor către firme sunt stinse simultan cu obligaţiile fiscale pe care aceleaşi firme le au către stat. Acum, cele două obligaţii pot fi compensate, fără să mai ţinem firmele captive într-un cerc vicios al datoriilor. În acest mod PSD promovează o relaţie corectă între stat şi antreprenori'', a susţinut Marius Budăi.

În opinia sa, PNL şi USR au împovărat mediul de afaceri cu taxe "tot mai mari", facturi neplătite şi "presiune" asupra antreprenorilor.

"Din păcate, PNL şi USR doar au împovărat mediul de afaceri. PSD vine cu măsuri pentru a reda economiei şansa de a creşte. Nu am promis că vom rezolva toate problemele economiei peste noapte. Am promis că vom schimba direcţia. Iar această măsură este o dovadă că ne ţinem de cuvânt'', a transmis parlamentarul social-democrat.

Ministerul Finanțelor a aprobat normele pentru mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor a anunțat, marți, că a aprobat și publicat normele de aplicare a mecanismului de compensare de două miliarde de lei pentru stingerea plăților restante ale administrațiilor publice locale.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor, ministrul Alexandru Nazare a semnat Ordinul pentru punerea în aplicare a prevederilor art.17 alin.(3)–(19) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2026 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2026.

Ordinul aprobă normele metodologice și formularele prin care devine operațional mecanismul de compensare în valoare de 2 miliarde de lei, destinat stingerii plăților restante înregistrate la 30 septembrie 2026 de unitățile administrativ-teritoriale, de instituțiile publice finanțate din bugetele locale și de spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Mecanismul funcționează în circuit închis, prin Trezoreria Statului: datoriile administrațiilor locale către furnizori se sting concomitent cu datoriile fiscale ale acelorași furnizori către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.

Arieratele sunt generate aproape integral de bugetele locale

Datele publicate lunar de Ministerul Finanțelor arată că arieratele (plățile restante cu o vechime de peste 90 de zile) sunt generate aproape integral de bugetele locale.

Potrivit ministerului de finanțe, la 31 august 2026, arieratele bugetelor locale se ridicau la 612,9 milioane lei, în creștere cu 3,7% față de luna anterioară, și reprezentau peste 97% din arieratele bugetului general consolidat (630,6 milioane lei). Aproape 166 de milioane lei dintre acestea au o vechime de peste un an.

„Evoluția din ultimul an confirmă caracterul recurent al fenomenului. După reducerea de la finalul anului 2025 (de la 798,8 milioane lei în noiembrie la 573,6 milioane lei în decembrie), arieratele locale au urcat din nou la 644,3 milioane lei în ianuarie și la 672,9 milioane lei în februarie 2026 și s-au menținut, pe tot parcursul anului, la un nivel de peste 600 de milioane lei.

La acestea se adaugă plățile restante cu vechime sub 90 de zile, precum și sumele certe și exigibile datorate furnizorilor de energie termică și operatorilor de transport public local pe baza deconturilor justificative.

Efectele acestor reglementări se propagă în economie: companiile care au executat lucrări sau au prestat servicii pentru comunitățile locale și nu au fost plătite ajung, la rândul lor, să acumuleze datorii la bugetul de stat. Mecanismul de compensare rupe acest lanț, stingând simultan datoria autorității locale către furnizor și datoria fiscală a furnizorului către stat”, precizează instituția condusă de Nazare.

Ce obligații pot fi stinse:

plățile restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate în contabilitate la 30 septembrie 2026 și raportate potrivit legii;

sumele certe și exigibile datorate furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, pentru diferența dintre prețul reglementat și prețul de facturare al energiei termice livrate populației;

sumele certe și exigibile datorate operatorilor serviciului public de transport de călători, cu titlu de compensație de serviciu public;

plățile restante și obligațiile fiscale ale unităților administrativ-teritoriale, ale instituțiilor și ale spitalelor din subordine către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, inclusiv cele care condiționează menținerea eșalonărilor la plată.

Cum funcționează mecanismul

Ministerul precizează că unitatea administrativ-teritorială trebuie să încheie cu fiecare furnizor un acord de stingere a obligațiilor, în care suma datorată furnizorului este corelată cu obligațiile fiscale ale acestuia, confirmate prin certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central.

Apoi, până la 25 noiembrie 2026 inclusiv, unitatea administrativ-teritorială depune cererea la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice/Administrația Județeană a Finanțelor Publice, însoțită de situația obligațiilor de plată, de certificatele de atestare fiscală și de acordurile încheiate.

Structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor verifică cererile în cel mult două zile lucrătoare și transmit zilnic Ministerului Finanțelor solicitările de repartizare. Ministerul Finanțelor repartizează sumele pe județe și Municipiul București în cel mult trei zile lucrătoare, în ordinea cronologică a primirii cererilor și în limita celor 2 miliarde de lei.

În termen de o zi lucrătoare de la comunicarea Ministerului Finanțelor, sumele sunt repartizate pe unități administrativ-teritoriale, iar acestea depun ordinele de plată la Trezoreria Statului în cel mult trei zile lucrătoare.

Trezoreria Statului verifică ordinele de plată, organele fiscale confirmă în aceeași zi concordanța cu obligațiile fiscale, iar plata se decontează direct în contul de stingere a creanțelor fiscale deschis pe codul fiscal al furnizorului. Obligațiile fiscale sunt stinse cel târziu în ziua lucrătoare următoare, iar contribuabilii sunt înștiințați în termen de 10 zile lucrătoare.

Cine „câștigă”, în viziunea Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor afirmă că, în urma acestui mecanism, vor avea de câștigat administrațiile publice locale, mediul de afaceri, furnizorii de energie termică și ... statul român în general:

”Administrațiile locale – comunele, orașele, municipiile, județele și sectoarele Municipiului București, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale și spitalele publice din rețeaua autorităților locale își sting plățile restante fără presiune suplimentară asupra bugetelor proprii.

– comunele, orașele, municipiile, județele și sectoarele Municipiului București, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale și spitalele publice din rețeaua autorităților locale își sting plățile restante fără presiune suplimentară asupra bugetelor proprii. Mediul de afaceri – companiile care au lucrat pentru administrațiile locale și nu au fost plătite își recuperează creanțele prin stingerea propriilor datorii fiscale, inclusiv a accesoriilor și a sumelor care condiționează eșalonările la plată. Obțin astfel o situație fiscală curată, evită executarea silită și își păstrează accesul la finanțare și la achiziții publice.

– companiile care au lucrat pentru administrațiile locale și nu au fost plătite își recuperează creanțele prin stingerea propriilor datorii fiscale, inclusiv a accesoriilor și a sumelor care condiționează eșalonările la plată. Obțin astfel o situație fiscală curată, evită executarea silită și își păstrează accesul la finanțare și la achiziții publice. Furnizorii de energie termică – încasează sumele certe datorate pe baza deconturilor justificative, înaintea sezonului rece.

– încasează sumele certe datorate pe baza deconturilor justificative, înaintea sezonului rece. Statul – colectează creanțe fiscale greu recuperabile, reduce arieratele din sectorul public și din economie și deblochează lanțurile de plăți, fără ieșiri efective de numerar din Trezorerie; sumele se regăsesc integral în veniturile bugetului general consolidat.”

Alexandru Nazare: „Nu dăm bani, stingem datorii, iar banii se întorc la buget sub formă de taxe colectate”

Nu în ultimul rând, ministrul Alexandru Nazare afirmă că cele 2 miliarde de lei vor avea drept efect „întoarcerea banilor la buget sub formă de taxe colectate”, deoarece nu vor mai exista „primării care nu își pot plăti furnizorii” și „companii care, neplătite, nu își pot plăti taxele, și arierate care se refac de la un an la altul”.

„Peste 97% din arieratele statului sunt la primării, consilii județene și spitale gestionate la nivel local, iar în spatele lor sunt firme care au lucrat pentru comunități și au ajuns, neplătite, cu datorii la ANAF. La rectificare am pus 2 miliarde pe masă și stingem simultan datoria primăriei către firmă și datoria firmei către stat. Nu dăm bani, stingem datorii – iar banii se întorc la buget sub formă de taxe colectate. Am construit acest mecanism pentru a rupe un cerc vicios: primării care nu își pot plăti furnizorii, companii care, neplătite, nu își pot plăti taxele, și arierate care se refac de la un an la altul. Cele 2 miliarde de lei sprijină atât mediul de afaceri, cât și autoritățile publice locale, prin Trezorerie: sting datoriile administrațiilor locale, curăță situația fiscală a companiilor care au lucrat pentru comunități și se întorc, în aceeași zi, la bugetul de stat sub formă de taxe colectate. Este o măsură care sprijină colectarea, mediul de afaceri și statul deopotrivă. Îi încurajez pe primari și pe președinții consiliilor județene să depună cererile cât mai repede, termenul fiind 25 noiembrie”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conform sursei citate.

Ordinul, împreună cu normele metodologice și formularele standard (cererea, situația obligațiilor de plată, modelele de acord), au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin OMF nr.1527/06.11.2026.