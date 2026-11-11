Nazare a explicat că fiecare ministru are propriile proiecte și măsuri pe care dorește să le promoveze, însă acestea presupun și un impact bugetar suplimentar. El a subliniat că este esențial ca bugetul țării să rămână în echilibru și să nu fie înregistrate derapaje, scrie news.ro.

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, dacă România își permite în prezent reducerea TVA la alimente la 9%, așa cum a propus ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Ce spune ministrul Finanțelor despre reducerea TVA la alimente

„Din punctul meu de vedere, să vorbim despre creşterea sau de scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent. Evident că fiecare ministru din acest guvern are proiecte, are lucruri la care e mai atent, lucruri pe care vrea să accentueze. Aceste lucruri înseamnă şi un impact bugetar suplimentar şi chiar şi pe fondul unor dorinţe legitime, trebuie să fim foarte atenţi când îmbinăm toate aceste solicitări să rămânem în echilibru, bugetul ţării să rămână în echilibru şi să nu semnalăm niciun derapaj. Pot să vă asigur că mă uit cu cea mai mare atenţie la toate solicitările miniştrilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat despre calendarul celei de-a doua rectificări bugetare, ministrul Finanțelor a precizat că subiectul urmează să fie discutat împreună cu membrii Guvernului și cu premierul.

„Acestea sunt discuţii pe care le vom avea împreună cu miniştrii şi prim-ministrul. Nu am avut încă această discuţie să stabilim calendarul pentru cea de-a doua rectificare”, a afirmat Alexandru Nazare.

Florin Barbu cere reducerea TVA la alimente la 9%

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a susținut luni că TVA la alimente ar trebui redusă cel puțin până la 9%. Oficialul a afirmat că sunt necesare și alte măsuri pentru stimularea consumului și susținerea creșterii economice.

„Creşterea economică este pe consum”, a afirmat ministrul Agriculturii, explicând că i-a prezentat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pe care l-a descris drept tehnocrat, dar cu trecut liberal, „n măsuri”.