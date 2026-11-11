"Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Nazare este un exemplu aproape didactic de diversiune politică. Este AUR în opoziţie? Sau este cum şi când îi convine. Luni, la Camera Deputaţilor, AUR şi PSD şi-au împărţit funcţiile de conducere, secretar general, secretar general adjunct. Marţi, în plenul comun, AUR şi PSD şi-au împărţit Radioul public şi Televiziunea Română, iar astăzi discutăm o moţiune simplă depusă de AUR pe un narativ PSD. Caută Grindeanu cu lumânarea gaura din bugetul public? Ce să vedeţi? Era la botez la Simonis. În momentul în care românii sunt şocaţi de opulenţa expusă de PSD, AUR vine şi descoperă o urgenţă naţională: cash sau ESA. Pentru că, din ce vedem, ori de câte ori PSD are o problemă de imagine, AUR schimbă narativul", a afirmat senatorul, miercuri, la dezbaterea moțiunii simple în plenul Senatului, care, ulterior, a fost respinsă.

„Dacă vreți să pozați într-o opoziție reală, depuneți moțiuni împotriva miniștrilor PSD”

Mircescu i-a îndemnat pe cei de la AUR să depună moţiuni împotriva miniştrilor PSD, dacă vor să "pozeze" într-o opoziţie reală.

"Nu vă mai prezentaţi drept mari apărători ai românilor, pentru că sunteţi în situaţia în care alţii vă setează agenda. Nu puteţi pretinde că sunteţi antisistem, atâta timp cât vă coalizaţi şi îi apăraţi pe cei pe care, din când în când, îi criticaţi. Domnilor de la PSD, să ştiţi că nu mai puteţi vorbi de responsabilitate, atâta timp cât aţi fugit de la guvernare şi aţi dărâmat Guvernul împreună cu AUR. Şi, de asemenea, vă spun că, oricât vă străduiţi, nu mai puteţi ascunde imaginile, nu mai puteţi ascunde luxul deşănţat, nu mai puteţi ascunde politica de partid legată de zborurile Nordis, zborurile Mikonos, ceasurile de lux, şinşilele, bolizii, despre care AUR nu vorbeşte nimic. În final, vreau să vă spun foarte clar, domnilor şi doamnelor de la AUR, că nu vom confunda opoziţia mascată cu diversiunea", a transmis senatorul USR.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă de plenul Senatului prin vot secret.